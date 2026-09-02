La Diputación de Zamora inyecta más de 400.000 euros para impulsar al sector agrario y ganadero en la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Archivo.

El campo zamorano recibe un importante balón de oxígeno financiero. La Diputación de Zamora ha resuelto un paquete global de ayudas que supera los 400.000 euros, unas subvenciones tramitadas a través del Servicio de Agricultura y Ganadería y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

El objetivo central de estos fondos, repartidos en siete convocatorias distintas, pasa por respaldar de forma directa a los pequeños municipios, a las asociaciones de criadores y a las cooperativas que sostienen el día a día del sector primario.

Entre todas las líneas aprobadas, el esfuerzo más destacado se orienta a solucionar los problemas de agua en las explotaciones.

Se destinarán más de 120.000 euros a la construcción de tanques elevados para uso agrícola en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

En concreto, once ayuntamientos se repartirán casi 116.100 euros, con una inyección que roza los 10.800 euros por municipio en localidades como Morales de Toro, El Perdigón, Moreruela de los Infanzones o Villamayor de Campos.

Por otra parte, la institución provincial invertirá 100.000 euros en poner a punto las infraestructuras ganaderas, financiando la instalación y el arreglo de cercados en terrenos y pastos comunales.

Un total de veinticinco ayuntamientos contarán con 4.000 euros cada uno para ejecutar estas mejoras.

Asimismo, otros diez municipios, entre los que se encuentran Alcañices, San Vitero o Requejo, recibirán una cuantía global de 100.000 euros para impulsar procesos de concentración parcelaria de iniciativa privada.

La apuesta de la Diputación se completa con un firme apoyo a la protección de los animales autóctonos y al trabajo que realizan los profesionales del sector.

Cuatro asociaciones dedicadas a la salvaguarda de razas emblemáticas, como el asno zamorano-leonés o la vaca sayaguesa, se repartirán 55.000 euros.

A esto se suman otros 20.000 euros destinados a tres colectivos ganaderos para programas de mejora genética, además de 15.000 euros que permitirán financiar las ferias y certámenes tradicionales de San Vitero, Carbajales de Alba y Porto.

Por último, la entidad Mesetaria Sociedad Cooperativa ha obtenido una ayuda directa de 20.000 euros como entidad de nueva creación.

El abono final de todas las partidas quedará sujeto a la previa justificación documental del gasto ejecutado y a la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de cada beneficiario.