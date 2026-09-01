Junta y Diputación de Zamora destinan 1,9 millones para mejorar Ifeza: así es su transformación

Visita a Ifeza para conocer las mejoras en las instalaciones. Imagen: Diputación de Zamora.

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora se han unido para impulsar la actividad económica, empresarial y social de la provincia con la mejora de Ifeza y una inversión que llega a los 1,9 millones de euros.

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, han visitado hoy las obras de mejora y modernización ejecutadas en las instalaciones de la Institución Ferial de la Provincia de Zamora (Ifeza).

En la visita también han participado el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Desarrollo Económico y responsable del recinto ferial, Emilio Fernández Martínez.

El el vicepresidente segundo de la Institución Provincial, Víctor López de la Parte, y el director de Ifeza, Lorenzo Jiménez, entre otras autoridades.

Durante la visita, Javier Faúndez ha destacado el importante esfuerzo realizado por la Diputación de Zamora para garantizar el futuro de Ifeza y convertirlo en un recinto ferial acorde con las necesidades actuales de la provincia.

El presidente de la Diputación ha explicado que, al inicio del actual mandato, el equipo de gobierno provincial se encontró con unas instalaciones obsoletas, deterioradas y que, en determinados aspectos, incumplían la normativa vigente, lo que planteaba una disyuntiva clara: “invertir o cerrar”.

Ante esta situación, la Diputación de Zamora decidió apostar por la continuidad y el futuro de Ifeza.

Todo con el objetivo de crear un recinto ferial moderno, operativo y adaptado a los nuevos tiempos, capaz de prestar un servicio de calidad a la provincia y de acoger con garantías la celebración de ferias, exposiciones y otros eventos.

Para ello, se realizó un análisis integral del recinto, contando también con las opiniones y necesidades trasladadas por los organizadores de las distintas ferias que se desarrollan en Ifeza.

El resultado fue la definición de un proyecto integral de modernización, inicialmente estimado en alrededor de dos millones de euros, que se ha venido ejecutando durante los últimos dos años.

Todo mediante actuaciones continuadas y gracias a la colaboración entre la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, a través del Fondo de Cooperación Local.

Climatización integral del recinto

Una de las actuaciones principales ha sido la renovación completa de la instalación de climatización, con una inversión de 688.565 euros, de los que 538.709 euros han sido aportados por la Junta de Castilla y León.

La actuación ha permitido dotar de climatización a espacios que anteriormente presentaban importantes carencias, incluido el pabellón principal.

En la zona del pabellón de cristal se han instalado enfriadoras, junto con seis desestratificadores para favorecer una adecuada climatización de la nave.

Asimismo, se han instalado equipos independientes para las salas de reuniones y oficinas y se ha renovado el autómata de control de la instalación, ya que el existente no funcionaba, se encontraba descatalogado y no admitía reparación.

Uno de los principales retos ha sido la climatización de la nave grande, que hasta ahora carecía de un sistema de climatización adecuado.

Para ello se han instalado seis bombas de calor de aerotermia de alta eficiencia, que permiten mejorar las condiciones del recinto durante la celebración de las ferias.

Renovación integral de la instalación eléctrica

Ifeza también ha acometido la renovación de una instalación eléctrica que se encontraba obsoleta y no cumplía la normativa vigente.

La actuación ha supuesto una inversión de 238.699 euros, de los que 200.000 euros han sido aportados por la Junta de Castilla y León.

En el interior del recinto se han instalado 36 nuevos cuadros eléctricos, con tomas distribuidas por todo el espacio, además de cuatro cuadros intermedios.

En la zona exterior, correspondiente a la explanada (zona de conciertos y eventos de exterior), se ha instalado un cuadro principal y 11 cuadros secundarios, mejorando de forma sustancial la seguridad y funcionalidad de las instalaciones.

27.000 metros cuadrados de parking renovados

Otra de las actuaciones destacadas ha sido la renovación de la pavimentación del aparcamiento exterior, con una inversión de 357.609 euros, de los que 250.000 euros han sido aportados por la Junta de Castilla y León.

Los trabajos se han desarrollado sobre una superficie aproximada de 27.000 metros cuadrados, en la que se han extendido alrededor de 2.500 toneladas de aglomerado.

La actuación se ha completado con la ejecución de aproximadamente 6.500 metros de marcas viales, incluyendo plazas de aparcamiento, pasos de peatones y plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Además de la sustitución de rejillas y otras actuaciones complementarias.

Renovación de los lucernarios

También se han sustituido los lucernarios deteriorados, que presentaban roturas, problemas de goteras y un elevado grado de amarilleamiento que impedía el adecuado aprovechamiento de la luz natural.

Esta actuación ha contado con una inversión de 101.640 euros, de los que 88.709 euros han sido aportados por la Junta de Castilla y León.

Se han instalado nuevos lucernarios en el vestíbulo y las oficinas, con una superficie de 288 metros cuadrados, y se han renovado todos los correspondientes al pabellón principal, que suman otros 1.596 metros cuadrados.

Los nuevos elementos están fabricados en policarbonato translúcido de 10 milímetros de espesor, frente a los cuatro milímetros de los elementos existentes anteriormente, mejorando tanto la resistencia como la entrada de luz natural.

625.000 euros de inversión directa de la Diputación

A las actuaciones realizadas conjuntamente con la Junta de Castilla y León se suman otras obras financiadas íntegramente por la Diputación de Zamora con fondos propios por importe de 625.000 euros.

Entre ellas destaca la renovación del pavimento de la nave principal, con un presupuesto de licitación de 265.000 euros. La actuación se encuentra pendiente de adjudicación y está previsto que se ejecute antes de finalizar el año, sobre una superficie de 4.940 metros cuadrados.

También se han acometido o previsto actuaciones para la reforma de los suelos de la nave de cristal, con una inversión de 96.858 euros; la instalación de nuevos telones, por 66.000 euros; la renovación de iluminación LED exterior e interior, con 17.000 euros.

La reforma de la salida de emergencia, por 63.000 euros; la instalación de puertas de seguridad, por 15.000 euros, y trabajos de pintura en los accesos, por 18.000 euros.

Una inversión de 1,9 millones por el futuro de Ifeza

En conjunto, las inversiones realizadas durante el actual mandato para la modernización de Ifeza mediante actuaciones cofinanciadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora ascienden a 1.286.513 euros, en un ejemplo de colaboración institucional.

De esta cantidad, 1.077.418 euros corresponden a la Junta de Castilla y León y 209.095 euros a la Diputación de Zamora.

A esta cifra se suman los 625.000 euros financiados íntegramente por la Institución Provincial, lo que sitúa la inversión total en la modernización de Ifeza en 1.911.513 euros.

Javier Faúndez ha subrayado que esta actuación supone una apuesta decidida por el futuro de Ifeza y por su papel como infraestructura al servicio de la actividad económica, empresarial, comercial, cultural y social de la provincia.

El presidente de la Diputación ha defendido que la decisión adoptada al inicio del mandato fue clara: “No queríamos cerrar Ifeza. Queríamos transformarlo”.

Y ha destacado que, tras dos años de actuaciones continuadas, la provincia cuenta hoy con un recinto ferial moderno, seguro, funcional y preparado para afrontar los retos de los próximos años.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Junta de Castilla y León, que ha permitido abordar actuaciones de gran envergadura y avanzar en la modernización integral de unas instalaciones estratégicas para Zamora.

Ifeza afronta así una nueva etapa con unas instalaciones renovadas y adaptadas a las exigencias actuales.

Se consolida como un espacio preparado para acoger ferias, exposiciones y todo tipo de actividades que contribuyan a dinamizar la economía y la vida social de la provincia de Zamora.