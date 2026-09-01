Jesús José González Tejada asciende a teniente coronel y dirigirá la Guardia Civil de Zamora

Jesús José González Tejada estrecha la mano a Héctor David Pulido.jpg Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La Guardia Civil de Zamora cuenta, desde este martes 1 de septiembre, con un nuevo responsable al frente de la Comandancia.

El Boletín Oficial de Defensa ha publicado el ascenso de Jesús José González Tejada a teniente coronel de la Guardia Civil.

Con ello, se va a situar al frente de la Comandancia de Zamora tras la reciente despedida del teniente coronel Héctor David Pulido.

Hasta ahora, González Tejada venía desempeñando las funciones de jefe de Operaciones de la Comandancia. Cargo desde el que ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en la provincial.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha querido felicitar al nuevo teniente coronel por el ascenso y le ha deseado los mayores éxitos en el desempeño de sus responsabilidades al frente de la Guardia Civil en la provincia.