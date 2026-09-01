La Catedral de Zamora se suma por primera vez al gran evento cultural de Zamora: la Noche Blanca del Románico

Zamora se prepara para trasnochar entre piedras centenarias y la gran protagonista de este año será, sin duda, su Catedral.

El templo mayor de la ciudad abrirá por primera vez sus puertas al amparo de la luna durante la III Noche Blanca del Románico, que se celebrará este sábado 12 de septiembre.

La cita, impulsada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación Zamora Románica junto al Obispado y la Junta, propone un plan irresistible: perderse por monumentos, palacios y rincones con encanto en un ambiente mágico, desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada.

Pero la seo zamorana no estará sola en esta velada especial.

El itinerario nocturno estrena también otras paradas con encanto, como los románticos Jardines del Sillón de la Reina o la Fundación Real Alfonso Henriques, al otro lado del Duero.

Estos entornos se unen a la red monumental habitual, formada por diversas iglesias románicas, la muralla, el Puente de Piedra, el Archivo Histórico Provincial y el Museo Etnográfico de Castilla y León.

La iniciativa volverá a contar además con la participación de la librería Semuret, aportando una pincelada literaria a la jornada.

La programación cultural incluirá una veintena de conciertos, representaciones teatrales y actividades de animación a cargo de artistas consolidados y emergentes.

Según ha avanzado Tomás del Bien, representante de Pellizco Producciones, la guía detallada con los horarios y ubicaciones definitivas de cada actuación se publicará el próximo lunes.

Cartel de la III Noche Blanca. Ayto. Zamora.

Durante la presentación de la jornada, el concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, el vicepresidente de la Diputación y delegado de Cultura, Víctor López de la Parte, y el responsable de ZamorArte, Juan Carlos López, han destacado la importancia de la cooperación institucional para consolidar esta cita y posicionar a Zamora como un referente nacional del turismo patrimonial.