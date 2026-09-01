El Ayuntamiento de Zamora no secundará la concentración por Ceuta: Guarido denuncia un "uso partidista" de la FEMP

El Ayuntamiento de Zamora no secundará este miércoles, 2 de septiembre, la concentración convocada en apoyo a Ceuta.

Su alcalde, Francisco Guarido, de Izquierda Unida y único regidor de esta formación al frente de una capital de provincia en España, ha decidido desmarcarse de la iniciativa porque considera que detrás de ella hay un "uso partidista" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Guarido sostiene que la convocatoria no nace de un acuerdo entre las fuerzas representadas en la Federación, sino de una decisión unilateral de su presidenta, María José García-Pelayo.

A su juicio, una iniciativa planteada en nombre de los municipios españoles debería contar con consenso previo y la FEMP debe preservar su carácter institucional.

El alcalde, sin embargo, reconoce la gravedad de lo que está ocurriendo en Ceuta y también reprocha al Gobierno central su falta de diligencia durante las últimas semanas.

La postura del Ayuntamiento coincide con la expresada por los grupos Socialista, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts dentro de la FEMP.

Todos ellos, salvo el PP, han denunciado que las concentraciones no fueron acordadas por los órganos de gobierno de la Federación y que la iniciativa fue adoptada unilateralmente por su presidenta.

Una convocatoria sin consenso

Los grupos también cuestionan otras dos decisiones: celebrar en Ceuta la Junta de Gobierno de septiembre y ceder al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, un puesto en la delegación de la FEMP ante el Comité de las Regiones.

Según los firmantes, ninguna de estas medidas contó con el respaldo de los grupos políticos ni fue aprobada por los órganos de gobierno de la Federación.

El comunicado recuerda que los gobiernos locales ya han mostrado su solidaridad ante otras crisis, pero defiende que esas respuestas deben articularse desde el consenso y la cooperación institucional.

En el caso de Ceuta, consideran que ese procedimiento no se ha respetado y acusan al PP de hacer un "uso partidista" de la FEMP. Por ello, reclaman a García-Pelayo que rectifique.

En León, Diez sí acudirá

La decisión de Guarido contrasta con la adoptada por el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que sí ha anunciado que acudirá a la concentración pese a que Ferraz ha pedido a sus cargos públicos que no participen en las movilizaciones.

Diez ha defendido que su presencia responde al apoyo al pueblo ceutí y a la defensa de la soberanía nacional. "Creo que no hago nada extraño con estar y apoyar, evidentemente, al pueblo ceutí", ha asegurado.

El regidor leonés considera que la situación debe abordarse como una "cuestión de Estado" y ha reclamado a los partidos "altura" para alcanzar acuerdos y evitar el "ventajismo político".

Así, mientras el único alcalde de IU en una capital de provincia rechaza secundar la movilización por entender que está politizada, el regidor socialista de León rompe con la consigna de su propia dirección federal y sí acudirá.

Críticas también al Gobierno central

Guarido tampoco exime de responsabilidad al Ejecutivo de España. Ha calificado la situación de Ceuta como una urgencia "humanitaria y sanitaria" y considera comprensible la "irritación social" que pueden provocar durante días los problemas relacionados con servicios básicos como la alimentación o el agua.

Al mismo tiempo, rechaza que la respuesta pase por adoptar medidas al margen de la legislación o por negarse a la acogida de menores en comunidades como Castilla y León.

El alcalde reclama responsabilidad a todas las partes y defiende que sean el Gobierno de España y el de Ceuta quienes gestionen la crisis.

Finalmente, ha pedido al PP que abandone lo que califica de "seguidismo" de otras formaciones y actúe con "ética, sentido común y responsabilidad institucional".