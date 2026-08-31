Zamora rinde tributo a Manuel Camba con la 25ª edición de su histórico torneo de balonmano

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; el gerente del club, Octavio Magadán; el técnico del primer equipo, Felipe Barrientos; el capitán Guillerm Medinao y el canterano Sergio Mangas en la presentación XXV Trofeo Manuel Camba. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora y el Club Balonmano Zamora han presentado la vigésima quinta edición del Memorial Manuel Camba, un torneo decano dentro del balonmano en Castilla y León que rendirá tributo este sábado, 5 de septiembre, al histórico profesor e impulsor de este deporte en la ciudad.

La cita servirá además como el último test de pretemporada para el primer equipo, el Club de Balonmano Caja Rural de Zamora, antes de su debut oficial en la liga.

La jornada deportiva arrancará en el pabellón de la Universidad Laboral con la disputa de los encuentros de las categorías base.

Por la tarde, las instalaciones del Pabellón Manuel Camba en la Ciudad Deportiva tomarán el relevo con el partido del filial de Segunda Nacional frente al Zasvisión BM. Laguna, culminando a las 20:00 horas con el plato fuerte de la jornada: el enfrentamiento entre el Caja Rural de Zamora y el UBU San Pablo de Burgos.

En la presentación oficial, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, destacó el orgullo institucional de apoyar un evento con tan amplia trayectoria.

Por su parte, el gerente del club, Octavio Magadán, confirmó que el acceso será gratuito para los socios y subrayó el buen ritmo de la campaña de abonados, que ya supera los 600 inscritos.

Magadán puso también en valor la apuesta por la cantera local, que contará este año con nueve jugadores zamoranos integrados en la dinámica de la primera plantilla.

En el apartado deportivo, el técnico del primer equipo, Felipe Barrientos, calificó el choque como una prueba de fuego y un test de alta exigencia ante un rival exigente para ajustar los últimos detalles competitivos.

Cartel del XXV Torneo de Balonmano Manuel Camba. Ayto. Zamora.

En esta misma línea, el capitán Guillermo Medina y el canterano Sergio Mangas mostraron la ilusión del vestuario por arrancar la temporada ante su afición.