El PP de Zamora anuncia que estará en las concentraciones de apoyo a Ceuta: “Es una invasión. Los ceutíes no están solos”

El PP de Zamora ha celebrado, en la tarde de este lunes, 31 de agosto, reunión del comité de dirección en la sede provincial del partido. Un encuentro en el que ha participado el presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios.

Un comité en el que ha estado acompañado por diputados nacionales, la senadora Natalia Ucero, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León o el presidente de la Diputación, además de la portavoz en las Cortes y el portavoz del Ayuntamiento de Zamora.

“El comité tiene un punto único que es el de Ceuta. Ceuta ha sufrido una invasión y también España y Zamora. No se trata solo de un problema migratorio como algunos quieren hacer ver sino de una violación de nuestras fronteras y de una invasión en toda regla”, ha afirmado José María Barrios.

Ha añadido que “hay que tratarla” porque la invasión ha provocado “más de 100 muertos” con “una crisis humanitaria nunca conocida en España” y “unos problemas de convivencia donde antes no había”.

“Ceuta siempre ha sido un ejemplo de diferentes culturas y religiones. Nos ha dado a España una lección en esto. Hoy, en una ciudad en la que todo el día se escuchan sirenas, no existe normalidad”, ha incidido Barrios.

El presidente provincial del PP de Zamora ha afirmado que “todos hemos podido ver imágenes que contradicen la versión del Gobierno que a las 24 horas de la invasión ya hablaba de normalidad”.

Ha insistido en que hoy mismo “la Policía ha tenido que realizar disparos al aire y el Ejército ha sido atacado por los invasores” apuntando que “son 23 las violaciones denunciadas en estos 30 días” y el “Gobierno sigue sin reaccionar”.

“El ministro Óscar Puente llegó a asegurar, en uno de sus muchos tuits, que Pedro Sánchez ya había resuelto el problema de Ceuta en 24 horas. Los ceutíes viven una realidad muy distinta y los servicios públicos están desbordados”, ha afirmado Barrios.

Barrios ha explicado que solo el Gobierno de Ceuta y el presidente Vivas “han estado a la altura”.

El conflicto

José María Barrios ha querido mirar hacia atrás asegurando que el 27 de julio el presidente Vivas “pidió ayuda ante lo que veía venir y el Gobierno no hizo nada” diciéndole que “estuviera tranquilo”.

Un día después, Vivas “pidió al Gobierno que declarara el estado de alarma en Ceuta” y la contestación fue que “no había fundamento para ello” cuando “dos días más tarde llegó la avalancha” con “más de 100 muertos, 80.000 personas entrando ilegalmente en Ceuta y España”.

“Se produce una invasión en toda regla porque Ceuta tiene unos 85.000 habitantes y entraron casi otros tantos sin comida, sin sitio para dormir, por playas o montes. Es como si en Zamora entraran 60.000 personas en un solo día”, ha añadido.

Barrios ha insistido en que el Gobierno de Ceuta “volvió a pedir ayuda” y que tras una visita del presidente del Gobierno a la ciudad se “fue un mes de vacaciones.

“Hoy decía en un programa de radio que tiene derecho a irse de vacaciones. Los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos o a ir a sus playas ocupadas por los invasores o a pasear por sus calles. Los ceutíes llevan un mes con los derechos mermados y los niños confinados”, ha añadido.

Un resumen de lo que José María Barrios ha calificado como “triste realidad”. Ahora “Ceuta nos pide que no los abandonemos y no los vamos a abandonar”, ha recalcado.

Concentraciones

“Vamos a asistir a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias el próximo miércoles 2 de septiembre a las 20:00 de la tarde en las plazas de los ayuntamientos. Unas concentraciones que no van contra nadie y que son actos de apoyo, cariño y solidaridad hacia Ceuta y los ceutíes el día que celebran su fiesta”, ha explicado

Ha indicado que, pese a que el PSOE “ha dado indicaciones a sus ayuntamientos de no secundar la convocatoria”, ellos se reafirman en la “importancia de estar presentes”.

“Por eso, y teniendo en cuenta a los municipios en los que no gobernamos como Zamora o Toro, donde ni los alcaldes ni los grupos de gobierno van a convocar a los ciudadanos, lo haremos nosotros desde los grupos municipales, dando traslado a la Subdelegación del Gobierno”, ha explicado el presidente provincial del PP de Zamora.

Barrios ha pedido a los cargos socialistas que “no sigan las instrucciones su partido, estén por encima de las siglas y acudan a la concentración”.

“Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que acuda el miércoles a las 20:00 delante del Ayuntamiento para solidarizarnos con Ceuta. No está sola, los ceutíes no están solos y Zamora está con ellos, igual que el resto de España”, ha explicado.

Barrios ha insistido en que “la frontera de Ceuta es la de todos” y el miércoles a las 20:00 Zamora “va a responder”.

“El problema de Ceuta está por encima de cualquier sigla o interés partidista. No va colores políticos sino de Ceuta y la integridad territorial de España”, ha finalizado.