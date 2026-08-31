Homenaje a los comercios emblemáticos de San Torcuato en una jornada para impulsar el comercio local de Zamora

El concejal de Fiestas y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago; el presidente de Azeco, Ruperto Prieto y las comerciantes Honestina Esteban y Tránsito Arribas en la presentación de la Fiesta del Comercio de San Torcuato. Ayto. Zamora.

La calle San Torcuato de Zamora se prepara para vivir un sábado muy especial. Este 5 de septiembre, los comercios de toda la vida saldrán a la calle para darse un merecido homenaje y reencontrarse con los vecinos en una jornada llena de ambiente.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento junto a la asociación Azeco y los propios comerciantes de la zona, busca llenar de vida el centro de la ciudad y recordar la importancia de consumir en el comercio de barrio, el que le da identidad y calor a Zamora.

El pistoletazo de salida lo han dado este lunes el concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, y el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, acompañados por las comerciantes Honestina Esteban y Tránsito Arribas.

Juntos han presentado un programa que tendrá uno de sus momentos más emotivos a primera hora, cuando se rinda tributo a una decena de negocios históricos de la calle.

Se trata de un reconocimiento sincero a esas tiendas y profesionales emblemáticos que han levantado el cierre día tras día y forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de zamoranos.

Programa de la Fiesta del Comercio de San Torcuato. Ayto. Zamora.

La jornada ofrecerá alternativas de ocio para todos los públicos repartidas por toda la calle.

La música en directo llegará de la mano del grupo Swing Zamora y una 'marching band' en pasacalles, mientras que los más pequeños contarán con juegos en distintos puntos del trazado.

La propuesta se completará con eventos literarios a cargo de las librerías locales y una paellada popular de carácter solidario, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la asociación Azayca.