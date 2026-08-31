Imagen desde el cielo del incendio en Pozuelos de Tábara.

Imagen desde el cielo del incendio en Pozuelos de Tábara. Inforcyl

Zamora

EN DIRECTO | El incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora) desciende a nivel 0 tras un gran susto

Última hora del incendio en la provincia de Zamora.

Más información: Los incendios arrasan 29.000 hectáreas en Zamora en apenas 18 días, según los datos de la Junta

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LAS CLAVES

  1. Baja a nivel 0

    Por suerte poco ha durado el incendio en la provincia zamorana.

    El Índice de Gravedad Potencial (IGR) baja a nivel 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.

  2. Rebajado a nivel 1

    La Consejería de Medio Ambiente ha rebajado a nivel 1 un incendio declarado esta mañana en la localidad zamorana de Pozuelo de Tábara.

    Durante varios minutos ha estado en el nivel dos de peligrosidad ante el corte al tráfico de la N-631.

  3. Se desconocen los motivos

    Las llamas se han originado a las 12.43 horas por motivos que se investigan.

    En estos momentos, según los datos de la Junta,trabajan dos técnicos, cinco agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos bulldócer seis brigadas helitransportadas, además de cuatro medios aéreos.

  4. Decretado nivel 2 para un incendio en Pozuelo de Tábara

    Malas noticias desde Zamora. Una veintena de medios intenta sofocar un incendio en Pozuelo de Tábara decretado con Índice de Gravedad (IGR) 2, debido a su próximidad a dos vías como la N-630 y la A-52 y también al núcleo urbano de este municipio zamorano.