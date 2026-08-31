EN DIRECTO | El incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora) desciende a nivel 0 tras un gran susto

El Índice de Gravedad Potencial (IGR) en #IFPozueloDeTabara, #Zamora baja a 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1⃣

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Por suerte poco ha durado el incendio en la provincia zamorana.

El Índice de Gravedad Potencial (IGR) baja a nivel 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.