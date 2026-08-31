EN DIRECTO | El incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora) desciende a nivel 0 tras un gran susto
Última hora del incendio en la provincia de Zamora.
Más información: Los incendios arrasan 29.000 hectáreas en Zamora en apenas 18 días, según los datos de la Junta
LAS CLAVES
-
Baja a nivel 0
El Índice de Gravedad Potencial (IGR) en #IFPozueloDeTabara, #Zamora baja a 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1⃣— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 31, 2026
Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/RoAfjG3igm
Por suerte poco ha durado el incendio en la provincia zamorana.
El Índice de Gravedad Potencial (IGR) baja a nivel 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.
-
Rebajado a nivel 1
La Consejería de Medio Ambiente ha rebajado a nivel 1 un incendio declarado esta mañana en la localidad zamorana de Pozuelo de Tábara.
Durante varios minutos ha estado en el nivel dos de peligrosidad ante el corte al tráfico de la N-631.
El #IFPozueloDeTabara, #Zamora, baja a IGR 1⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR (2).— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 31, 2026
Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/68eL9kTUL4
-
Se desconocen los motivos
Las llamas se han originado a las 12.43 horas por motivos que se investigan.
Se declara Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2⃣ en #PozueloDeTabara, #Zamora, por:— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 31, 2026
• Cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas
Más info en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/QrxMxC5X4p
En estos momentos, según los datos de la Junta,trabajan dos técnicos, cinco agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos bulldócer seis brigadas helitransportadas, además de cuatro medios aéreos.
-
Decretado nivel 2 para un incendio en Pozuelo de Tábara
Malas noticias desde Zamora. Una veintena de medios intenta sofocar un incendio en Pozuelo de Tábara decretado con Índice de Gravedad (IGR) 2, debido a su próximidad a dos vías como la N-630 y la A-52 y también al núcleo urbano de este municipio zamorano.