La Diputación invierte 8 millones de euros en el Plan de Obras 2028 para beneficiar a 247 pueblos de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín en la presentación de la la convocatoria del Plan Municipal de Obras 2028. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora va a inyectar ocho millones de euros en los pueblos de la provincia a través del Plan Municipal de Obras 2028.

Se trata de un alivio directo para los 247 ayuntamientos y pedanías de menos de 20.000 habitantes, pensado para cubrir esas mejoras que a muchos municipios les cuesta horrores asumir solos.

El presidente provincial, Javier Faúndez, junto al responsable de Obras, Manuel Martín, han sido los encargados de anunciar este gran despliegue que saldrá publicado este mismo miércoles, 2 de septiembre, en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los alcaldes tendrán hasta el 30 de septiembre para enviar sus proyectos por el registro telemático.

La idea de la Institución es no perder ni un minuto, acelerar los trámites y tener todo resuelto en apenas tres meses para que las inversiones estén listas antes de tomar las uvas.

Además, hay un alivio importante para las arcas de los pueblos más pequeños: la Diputación asumirá el 100% del coste en las obras prioritarias de agua, alcantarillado, asfaltado, alumbrado o cementerios, sumando también proyectos de placas solares, abrevaderos para el ganado y puntos de agua para agricultores.

Si se trata de reformar ayuntamientos o levantar instalaciones deportivas, los municipios solo tendrán que arrimar el hombro con un 10% o un 20% del total.

Para que el reparto sea justo y nadie se quede fuera, cada ayuntamiento partirá con una base fija de 13.000 euros, a los que se sumarán otros 5.000 euros por cada pedanía o anejo, premiando especialmente a los pueblos con menos vecinos a través de un cálculo por población.

En cuanto al dinero, los consistorios que adjudiquen sus proyectos antes del 30 de junio de 2027 recibirán de golpe un adelanto del 90% de la ayuda, guardando el 10% restante para el final, cuando se entreguen las facturas y quede todo rematado sin sustos ni papeleos extra.

El plazo límite de ejecución finaliza el 15 de diciembre de 2028.

Durante la presentación, Faúndez ha destacado además que antes del 15 de septiembre la Diputación anticipará a los consistorios los ocho millones del Plan Municipal de Obras de 2027.

Asimismo, el regidor provincial ha recordado a los alcaldes que presenten problemas en sus plantillas de secretarios municipales que pueden solicitar apoyo a través del Servicio de Asistencia a Municipios.