El derribo del puente de Granja Florencia encara su fase final con la vista puesta en su nueva estructura para 2027

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y la diputada de Asistencia Técnica a Municipios, Natalia Ucero supervisan los trabajos de demolición del puente dañado. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora avanza a buen ritmo en las obras de derribo del puente sobre el río Duero situadas en la carretera ZA-P-2102, que conecta Granja Florencia con la carretera N-122.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha visitado este lunes la zona acompañado por la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y la diputada de Asistencia Técnica a Municipios, Natalia Ucero, para supervisar unos trabajos que progresan por encima de las previsiones iniciales.

La demolición, adjudicada de emergencia a la empresa Tragsa por 1,1 millones de euros tras el hundimiento de un pilar central en junio, podría concluir entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

Hasta el momento se han derribado dos de los cinco vanos del viaducto desde la margen cercana a la N-122.

Para permitir el acceso de la maquinaria pesada se han vertido más de 9.000 toneladas de canto de río con el fin de crear una península provisional en el cauce, la cual se transformará en los próximos días en una isla para continuar con las tareas de demolición.

Mañana se incorporará una máquina especializada procedente de Asturias con un martillo para intervenciones subacuáticas hasta los ocho metros de profundidad, a la que se sumará otra unidad con un brazo de mayor alcance para acometer el vano central.

De forma paralela a las labores sobre el terreno, la Institución Provincial tramita los pasos para la construcción de la nueva infraestructura, estimada en 5,5 millones de euros.

La Diputación ya ha contratado el estudio hidrológico necesario para remitirlo a la Confederación Hidrográfica del Duero y licitará por la vía de urgencia tanto la redacción del proyecto como la posterior ejecución de la obra.

El objetivo de los responsables provinciales es que la construcción comience en la primavera de 2027 y pueda estar lista a finales de ese mismo año, siempre que el caudal del río lo permita.

El proyecto contempla una estructura técnicamente más sólida que la anterior, con 10,5 metros de anchura y un único vano apoyado en dos estribos laterales para evitar cimentaciones en medio del cauce.

Durante la visita, Faúndez ha destacado que se ha optado por "una solución más cara, pero también más solvente y efectiva" con el objetivo de dotar a esta vía de una infraestructura definitiva que incremente la capacidad hidráulica y la seguridad.