El Bar Reyes Católicos prolonga su dominio tras proclamarse campeón de la Liga de Verano de fútbol sala en Toro

El Bar Reyes Católicos ha tocado el cielo para proclamarse campeón de la Liga de Verano de fútbol sala de Toro, tras imponerse por 4-1 a Tintorería Limper. Todo en una final que ha puesto el broche de oro a una nueva edición de la competición.

El conjunto ganador suma así su tercer título, consolidando un dominio que se prolonga durante varias ediciones.

Por su parte, Tintorería Limper completó una gran competición y se hizo con el subcampeonato después de alcanzar una final en la que plantó cara al vigente campeón.

Una competición que sirvió también para reconocer, de manera individual, a algunos de los jugadores más destacados de esta edición. Nuno Jorge (Tintorería Limper) se llevó el premio a jugador revelación. David Montoya (Bar Reyes Católicos) fue el máximo goleador. Sergio Cano (Bar Reyes Católicos) el mejor jugador. Y Álvaro González, de Tintorería Limper se llevó el premio al mejor portero.

Además, la organización quiso realizar un reconocimiento muy especial a Alfonso de la Calle, portero de Construcciones de la Calle-Talleres Fortuoso, distinguido como el jugador más veterano de la Liga, poniendo en valor su compromiso y participación en la competición.

Quesos Chillón, campeón de la Liga Kids

La cantera también tuvo su protagonismo con la celebración de la Liga de Verano Kids, en la que Quesos Chillón se proclamó campeón tras vencer por 4-1 a Blacklist FC en la final.

El tercer puesto fue para Falcons, que se impuso por 3-1 a Pozoantiguo FC en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

De esta forma, la Liga de Verano de fútbol sala de Toro vuelve a poner el broche final a una edición marcada por la competición, el deporte y la participación de equipos de diferentes edades, consolidándose como una de las citas deportivas destacadas del verano en el municipio toresano.

La organización felicita a todos los equipos y jugadores participantes y agradece su implicación, así como el apoyo de todas las personas que han hecho posible una nueva edición de esta competición.