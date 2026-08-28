Rescatado un hombre de 90 años tras volcar con su coche en Piñuel y quedar atrapado

Susto monumental el que se ha vivido este viernes por la mañana en la comarca de Sayago. Un hombre de 90 años ha tenido que ser rescatado a toda prisa por los servicios de emergencia tras sufrir un aparatoso accidente con su coche en la carretera ZA-P-2218, muy cerca de la localidad zamorana de Piñuel.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 11 cuando, por causas que aún se investigan, el turismo se salió de la vía y acabó volcando.

El anciano quedó atrapado en el interior del habitáculo sin poder salir por sus propios medios, lo que movilizó de inmediato a una dotación del Parque Zona Sur de los Bomberos de la Diputación de Zamora, con base en Bermillo de Sayago.

Imágenes del rescate. Diputación de Zamora.

Los bomberos actuaron con rapidez para excarcelar al hombre y liberarlo del amasijo de hierros, trabajando mano a mano con el equipo médico desplazado desde el centro de salud de Bermillo.

Dada la avanzada edad de la víctima y el impacto del vuelco, los sanitarios solicitaron la intervención de un helicóptero medicalizado de Sacyl.

Tras ser atendido e inmovilizado sobre el terreno, el anciano fue evacuado en helicóptero hasta el Complejo Asistencial de Zamora.

En la zona también intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico para custodiar el lugar y gestionar el paso de vehículos.