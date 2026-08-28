Es oficial: los 161 ayuntamientos de Zamora que recibirán plantas ornamentales para crear y mejorar zonas verdes

Una trabajadora en el vivero provincial de la Diputación de Zamora. Archivo

La Diputación de Zamora ha hecho pública este viernes, 28 de agosto, la resolución de los 161 ayuntamientos de la provincia de menos de 5.000 habitantes que recibirán las subvenciones en especie consistentes en plantas ornamentales para crear, regenerar y mejorar zonas verdes de los municipios.

La resolución aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y las plantas ornamentales procederán del Vivero Provincial creado a este respecto.

La encargada de entregar estas plantas ornamentales es el servicio de Agricultura y Ganadería, que ha resuelto a favor de todas las solicitudes que se presentaron a la convocatoria.

En total, se repartirán 16.456 plantas ornamentales y los ejemplares disponibles serán repartidos de forma proporcional, directa e igual entre todos los consistorios que concurrieron a las ayudas.

La institución provincial hará dos entregas, una para la flor de temporada de verano, que se repartirá en la primavera de 2027, y otra anterior, en otoño de 2026, con el resto de especies.

Las fechas, no obstante, pueden modificarse, dependiendo de las condiciones meteorológicas y las necesidades fisiológicas de la planta.

Por su parte, los ayuntamientos deben contar con los medios necesarios para su transporte y hacerse cargo de la recogida en el propio Vivero Provincial, propiedad de la Diputación y situado en el Camino Viejo de Villaralbo, s/n, de Zamora.

Una vez se ha publicado la resolución, los beneficiarios tienen 20 días hábiles, a partir de este lunes para justificar la ayuda. La falta de la misma conlleva la no entrega de las plantas.

Ayudas a asociaciones ganaderas

Asimismo, el BOP de este viernes también publica la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para asociaciones ganaderas que llevan a cabo asistencia de control lechero oficial en ganado bovino y ovino en explotaciones zamoranas.

A esta línea, la Diputación de Zamora ha destinado 30.000 euros. Se presentaron cinco solicitudes que cumplían con las condiciones de elegibilidad establecidas en las bases y que, consiguientemente, recibirán las ayudas.

Son ASSAF, a la que se han adjudicado 11.824,50 euros; la Asociación Española de Criadores de Ovino Raza Lacaune, con 2.299,22 euros; la Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra, con 2.031,19; ANCA-Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana, con 285,29 euros; y la Asociación Frisona Zamorana-AFRIZA, con 13.559,80.

El pago se hará efectivo de una sola vez, previa justificación de la actividad para la que ha sido concedida. El plazo para justificar la subvención es de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el BOP.