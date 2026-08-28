Isabel Blanco visita el nuevo Centro Cívico de Zamora: estará listo antes de final de año tras una inversión de 7 millones

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, acompañada por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo, la portavoz en las cortes del Partido Popular, Leticia García y el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte en las obras del Centro Cívico de Zamora. Comunicación JCyL.

El futuro Centro Cívico de Zamora está cada vez más cerca de ser una realidad para los vecinos. Si todo avanza según lo previsto, las obras estarán completamente terminadas antes de que despidamos el año.

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, acompañada por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo, la portavoz en las cortes del Partido Popular, Leticia García y el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte se ha acercado este viernes hasta la avenida Cardenal Cisneros para recorrer a pie las instalaciones y comprobar de primera mano cómo va cogiendo forma un espacio llamado a revolucionar la ciudad.

La intervención no solo supone ganar un nuevo punto de encuentro con biblioteca, salas vecinales y la sede del Espacio CyL Digital, sino que permite rescatar del olvido un inmueble muy particular: el antiguo edificio de laboratorios, uno de los pocos exponentes de la arquitectura brutalista que se conservan en la ciudad.

El proyecto ha sabido respetar la fuerza de su fachada de hormigón original, pero adaptándolo a los nuevos tiempos para que sea eficiente, luminoso y cómodo, gracias a grandes ventanales con vistas al parque León Felipe.

La inversión roza los 7 millones de euros —asumida en un 65% por la Junta de Castilla y León y en un 35% por el Ayuntamiento de Zamora—, los operarios trabajan ahora a pleno rendimiento en los remates interiores, la carpintería y el ajardinamiento de la parcela exterior.

"Un ejemplo de colaboración entre instituciones"

Una vez abra sus puertas, Zamora no solo ganará un centro moderno para hacer trámites, aprender informática o leer tranquilos, sino que recuperará un trozo de su patrimonio urbano para devolvérselo a la ciudadanía.