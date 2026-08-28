Herido grave un hombre de unos 30 años tras volcar con su turismo en la N-122, en un pueblo de Zamora

Una ambulancia en Castilla y León en imagen de archivo. Fotografía de archivo.

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido grave tras la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 445 de la N-122, en Coreses (Zamora), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El alertante informaba que la persona herida se encontraba debajo del vehículo en un suceso que se había producido a las 4:30 horas de la madrugada de este viernes, 28 de agosto.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 30 años que ha sido trasladado posteriormente, en UVI móvil, al Complejo Asistencial de Zamora.