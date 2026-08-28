El barrio de Olivares de Zamora ya luce el mosaico '¡Hola!', un mural colectivo en el que han participado más de 50 vecinos

La calle Mediodía del barrio de Olivares de Zamora ya luce con todo su esplendor el mosaico '¡Hola!', una iniciativa colectiva en la que han participado más de medio centenar de vecinos y que se incluye dentro del proyecto de recuperación de la cerámica y alfarería del vecindario.

La obra ha sido concebida por Víctor Hernández, autor y coordinador de dicho proyecto y el mural se ha construido colectivamente por los vecinos, pero también han participado el propio impulsor y ceramistas profesionales como Clara Martín.

El proyecto 'Cerámica de Olivares' y sus talleres de participación comenzaron en el verano de 2024, llevándose a cabo las primeras intervenciones en diferentes puntos del barrio con azulejos.

El nuevo mural es el resultado de los talleres desarrollados en el verano del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Zamora promovió nuevas sesiones de modelado y esmaltado de piezas cerámicas en las que participaron medio centenar de personas.

La obra busca recuperar la esencia de los bordados tradicionales, sus formas, tejidos y colores, pero llevándolos hasta el presente a través de una creación colectiva.

El propio significado de la palabra hola es parte esencial del proyecto, ya que se concibe como una invitación a saludarse, encontrarse y crear comunidad mediante el contacto humano, incorporando al espacio público un mensaje sencillo, alegre y colorido.

EL mural se compone de más de 5.000 piezas y juega con las distintas escalas de percepción. Desde ciertas distancias se presenta como una gran composición unitaria, pero al aproximarse empiezan a distinguirse miles de pequeños fragmentos que lo conforman.

Algunos de ellos apenas tienen unos milímetros, pero todo suma a una obra de gran formato nacida, paradójicamente, de la suma y el equilibrio de multitud de elementos minúsculos.

El concejal Pablo Novo ha subrayado que el proyecto "demuestra que las intervenciones sobre el espacio público pueden ir mucho más allá de una actuación material".

"Aquí son los propios vecinos quienes participan en la construcción de un elemento que acaba formando parte de su barrio y que genera identidad y sentimiento de pertenencia", ha añadido.

El edil ha hecho hincapié en que "frente a intervenciones estandarizadas que podrían encontrarse en cualquier ciudad, estamos intentando incorporar a Olivares elementos vinculados a su historia, vecinos y a la propia tradición cerámica y alfarera del barrio".

"El resultado es un espacio público más reconocible, más humano y también más cuidado", ha destacado.

Por otro lado, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha apuntado que "una de las virtudes más interesantes de este proyecto es su capacidad para poner en diálogo a la cultura popular y a la creación contemporánea".

"Los motivos tradicionales de nuestros bordados no se reproducen simplemente, sino que sirven como punto de partida para crear algo completamente nuevo", ha explicado.

Al haber participado más de 50 personas en la obra, Cabezas ha precisado que eso "convierte el mosaico en una pieza artística, pero también en el testimonio de una experiencia compartida".

La buena acogida de la iniciativa, a su vez, está animando a los vecinos a plantear su continuidad, por lo que no están descartadas nuevas intervenciones participativas a lo largo de este año en el marco del proyecto 'Cerámica de Olivares'.

El mosaico será inaugurado este domingo a las 12:00 horas, dentro del programa de festejos del barrio. Tras la inauguración se realizará una ruta guiada por las distintas intervenciones desarrolladas en Olivares, permitiendo conocer tanto las obras como los procesos participativos y creativos que existen detrás de cada una de ellas.