El obispo de Zamora aparta a un sacerdote tras ser acusado de abusos sexuales a menores

La Diócesis de Zamora ha apartado de sus funciones y ha abierto un expediente canónico a un sacerdote después de recibir varias denuncias por presunto abuso sexual a diferentes víctimas que en el momento de los hechos eran menores de edad.

Los hechos, que han sido también puestos en conocimiento de las autoridades civiles, no habrían ocurrido recientemente, sino que es ahora cuando las víctimas han denunciado los supuestos abusos sexuales que sucedieron cuando estas todavía no habían alcanzado la mayoría de edad.

Según el comunicado remitido por la Diócesis de Zamora, el obispo, Fernando Varela, inició la correspondiente investigación previa canónica una vez tuvo conocimiento de los hechos.

Recogieron testimonios y la documentación necesaria con el objetivo de esclarecer los hechos. Tras ello, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, el organismo encargado de estos asuntos, que ha determinado la apertura del procedimiento canónico para abordar los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades pertinentes.

Mientras tanto, la Diócesis zamorana mantiene su disposición a colaborar con las autoridades civiles en todo aquello que pueda ser necesario.

Asimismo, dentro del ámbito eclesiástico, se han adoptado medidas cautelares respecto al sacerdote, a quien se le ha cesado temporalmente de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición a participar en actividades en las que haya menores de edad implicados.

"En todo caso, estas medidas tienen carácter preventivo y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso", han precisado.

Desde la Diócesis de Zamora han incidido en su "compromiso firme" con la protección de los menores y las personas vulnerables, "con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes".

Asimismo, han trasladado su disposición "a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas" y piden "prudencia" mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.