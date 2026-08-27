Nuevos árboles, riego y un refugio para anfibios: así es el nuevo plan de Zamora para el bosque de Valorio

El concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo durante la presentación del proyecto. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha la segunda fase de regeneración en la zona de Vistillas-Lobata para seguir transformando y blindando el bosque de Valorio.

El plazo de ejecución es de dos meses, con una inversión de 47.946 euros interviniendo sobre 2,3 hectáreas clave del pulmón verde zamorano mediante la plantación de especies autóctonas, la prevención de incendios y la creación de nuevos hábitats para la fauna local.

El proyecto contempla la incorporación de 152 nuevas plantas: 75 arbustos en las laderas más empinadas, como retamas, forsitias o abelias y 77 árboles en la zona del valle que serán encinas, fresnos, olmos o almendros.

Imagen del plano del proyecto para el bosque de Valorio. Ayto. Zamora.

La intervención huye del "plantar por sumar cifras", protegiendo los ejemplares con tutores y reforzando la red de riego mediante 200 metros de conducciones subterráneas.

Además, para potenciar la biodiversidad, se construirá una charca naturalizada de 170 m² adaptada como refugio de anfibios y reptiles, al tiempo que se instalarán cuatro mesas de picnic de madera y se reservarán una treintena de árboles para una jornada de plantación con escolares de la zona.