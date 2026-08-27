Música que restaura: siete conciertos en San Cipriano para salvar el patrimonio material de la Diócesis de Zamora

Eel vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte; el presidente de la Ruta del Vino de Zamora, Ramiro Morán; y el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López en la presentación del proyecto en el Palacio de la Encarnación. JL Leal. ICAL.

La iglesia de San Cipriano se convertirá este otoño en el refugio perfecto para los amantes de la buena música y del patrimonio.

La Fundación ZamorArte de la Diócesis de Zamora ha puesto en marcha el ciclo 'Música que restaura', una batería de siete conciertos entre el 11 de septiembre y el 10 de octubre que busca algo tan bonito como necesario: que el propio disfrute de la cultura sirva para salvar el arte de la tierra.

Y es que todo lo que se recaude con la venta de entradas irá a parar directamente a la conservación y restauración de las iglesias y joyas de la diócesis zamorana.

La iniciativa llega con el apoyo de la Diputación de Zamora y se alía además con la Ruta del Vino y la feria de Fromago.

La idea es regalar una experiencia completa en pleno románico, maridando las actuaciones con lo mejor de nuestra gastronomía —vino y queso local—, coincidiendo de lleno con la Feria Internacional del Queso.

Una forma diferente de dar vida a los templos y recordar que cuidar de nuestro patrimonio es cosa de todos.

Todas las citas serán a las ocho de la tarde en San Cipriano.

El cartel lo abre el barítono Luis Santana el 11 de septiembre, y tomarán el relevo Lignum Sonus, el 17 de septiembre; Capella Ocellum Duri, el 18 de septiembre; la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, el 19 de septiembre; Mario Carpintero el 26 de septiembre; Juan Santamaría el 3 de octubre; y el Orfeón Debabarrena, que pondrá el broche final el 10 de octubre.

En el acto de presentación estuvieron presentes en la sede de la Diputación Provincial, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte; el presidente de la Ruta del Vino de Zamora, Ramiro Morán; y el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López.

Para quienes no quieran perderse nada, el 1 de septiembre salen a la venta 50 abonos especiales por 50 euros que dan acceso a todo el ciclo. También se podrán comprar pases individuales a precios muy accesibles, entre los 5 y los 20 euros según el concierto.

Todo estará disponible en la Librería Diocesana de la calle Ramos Carrión.