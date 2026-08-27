Muere un empresario de Tábara mientras practicaba buceo en la costa de Tarifa

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo. Junta de Andalucía

Un empresario de Tábara (Zamora), J. P. C., de 55 años de edad, ha fallecido mientras practicaba buceo en la costa de Tarifa, en Cádiz, tras sufrir un problema cuando se encontraba en el agua.

El suceso se ha producido este miércoles, 26 de agosto en una zona habitual de buceo situada detrás de la Isla de Tarifa, a unos diez metros de la costa.

El servicio de emergencias 1-1-2 de Andalucía recibió minutos antes de las 14.00 horas una llamada de auxilio que alertaba de que un buzo se encontraba en mal estado en el agua.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Portuaria y Policía Local.

Rescatado por una embarcación de recreo

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el empresario zamorano fue rescatado en un primer momento por una embarcación de recreo.

Posteriormente, fue trasladado a una embarcación de Salvamento Marítimo, que se encargó de evacuarlo hasta el Puerto de Tarifa.

El hombre presentaba una parada cardiorrespiratoria y, una vez en tierra, los servicios sanitarios trataron de reanimarlo, pero desgraciadamente sin éxito.

Pese a los esfuerzos realizados, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

J. P. C., de 55 años, era un conocido empresario de Tábara vinculado a una empresa del sector de las aspiraciones.