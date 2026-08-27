El mejor baloncesto de Castilla y León vuelve a citarse en Zamora en el Pabellón Ángel Nieto del 3 al 5 de septiembre

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo; el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla yLeón, Oscar Castañeda; Laura Huertos, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, y el presidente del CB Zamora, Gerardo Hernández en la presentación de la Copa de Castilla y León de Baloncesto. Ayto. Zamora.

El Pabellón Ángel Nieto de Zamora volverá a convertirse en el epicentro del baloncesto autonómico del 3 al 5 de septiembre.

La capital zamorana acoge por tercer año consecutivo la liguilla de la Copa Castilla y León de Baloncesto Masculino de Primera Federación, un triangular que medirá en formato de todos contra todos al CB Zamora, Palencia Baloncesto y Tizona Burgos.

El conjunto que resulte vencedor de esta fase de grupos logrará el pase directo para disputar la gran final autonómica el próximo 16 de septiembre.

En ese duelo definitivo le aguarda el San Pablo Burgos, con la particularidad de que el choque por el título se jugará en la cancha del equipo que haya logrado superar la previa en el feudo zamorano.

El torneo ha sido presentado formalmente en el Ayuntamiento de la capital con el respaldo del concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Oscar Castañeda, y Laura Huertos de la Fundación Caja Rural de Zamora.

El Ayuntamiento respalda la cita con 7.500 euros, un empujón que busca afianzar a Zamora en el mapa deportivo de la Comunidad y regalar a la afición un aperitivo de mucho nivel antes de que empiece lo bueno en la liga.

La acción en el Pabellón Ángel Nieto arrancará el jueves 3 de septiembre a las ocho de la tarde con el debut del CB Zamora ante Palencia Baloncesto.

El viernes 4 tomarán el relevo los palentinos contra el Tizona Burgos a las siete de la tarde, y la fase de grupos bajará el telón el sábado 5 a las cinco de la tarde con el cruce entre el CB Zamora y el propio Tizona.

Las entradas y abonos ya pueden adquirirse en las oficinas del club zamorano o directamente desde su página web.