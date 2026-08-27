Conduce una minimoto sin matrícula con solo 7 años por un pueblo de Zamora: la Guardia Civil investiga al padre

La Guardia Civil investiga a una persona como cooperador necesario por conducir su hijo, menor de edad y de 7 años, un vehículo a motor careciendo del permiso de conducir como ha informado la Benemérita.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora identificaron a un menor de edad cuando conducía una minimoto sin matrícula por la localidad de Muelas del Pan (Zamora).

Al efectuar las pertinentes comprobaciones pudieron constatar que el menor carecía de cualquier tipo de permiso o licencia que le habilitase para circular con un vehículo a motor o ciclomotor.

Del mismo modo verificaron que la persona que viajaba acompañándole con otro vehículo, una motocicleta, era su padre.

La Guardia Civil ha añadido que, en lo que respecta al menor de edad, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que será la competente para aplicar las medidas socioeducativas propias del sistema de justicia juvenil, donde prima el interés superior del menor y la finalidad educativa sobre la punitiva.

Sin embargo, el padre deberá responder ante la justicia penal como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario, por permitirlo y haber facilitado el medio para la comisión del hecho delictivo a sabiendas de que, su hijo, carecía de la preceptiva autorización administrativa.

La Guardia Civil apunta que este tipo de conductas “no solo ponen en riesgo la vida del menor, sino también la del resto de usuarios de la vía”.

Asimismo, subrayan la importancia de respetar la normativa de tráfico para garantizar la seguridad vial para no verse expuesto a una posible condena penal que podría suponer pena de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la posible retirada temporal del permiso de conducir.