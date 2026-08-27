Un campamento urbano infantil en Zamora por la conciliación y el comercio de proximidad: estas son las fechas

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la concejalía de Promoción Económica, junto con la Asociación Cultural Artesanando Zamora, ha presentado en la mañana de este jueves, 27 de agosto, el campamento urbano infantil ‘Chispa Creativa’, que se va a desarrollar entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

David Gago, el responsable de esta área, aseguraba que la iniciativa surge con un doble objetivo. El primero de ellos, el de resolver la dificultad de conciliación que afrontan las familias entre el fin del mes de agosto y principios de septiembre, cuando las actividades de verano han finalizado.

Y por otro lado el de promocionar el comercio local e inculcar hábitos de compra de proximidad entre los más pequeños.

Educación, conciliación y valoración del comercio de barrio

El concejal de Promoción Económica ha remarcado la importancia de poner de relieve el comercio de proximidad en todas las edades y ámbitos.

"Queremos inculcar desde pequeños estos hábitos de compra que crean ciudad y conciencian sobre el valor de lo nuestro. Es fundamental que los niños no solo cocinen o hagan manualidades, sino que sepan de dónde vienen los productos y conozcan a los comerciantes de su entorno", señaló durante la presentación.

Por su parte, Daiana Solange, representante de Artesanando Zamora, asociación cultural y artesanal constituida en mayo de este año, detalló el enfoque pedagógico y creativo con el que se ha planteado este campamento que se desarrollará durante la próxima semana.

Actividades destacadas

El programa está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y práctica. Así, se contempla un taller de Cocina Tradicional y Creativa, en el que los menores que participen acudirán al Mercado de Abastos para seleccionar y comprar los ingredientes con los que cocinarán recetas tradicionales zamoranas (como los preñados).

Habrá Textil y Tintes Naturales, en colaboración con establecimientos locales como Santiago Textil y Alimentación Lucía, en el que los participantes adquirirán camisetas y elaborarán sus propios tintes con técnicas artesanales.

Por último, se impartirá un taller sobre Historias y oficios, en el que cada comerciante colaborador explicará a los niños la procedencia de los materiales e ingredientes, rescatando saberes tradicionales que realizaban las abuelas y bisabuelas.

Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy a través de la web apuntame.zamora.es.

La actividad va dirigida a niños de 4 a 10 años y se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre en horario de 9.00 a 14.00 horas, con un número de plazas limitadas a 15 participantes. Los talleres se celebrarán en la sede de Artesanando, en la calle Virgen de la Concha, 8.