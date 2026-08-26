La Diputación de Zamora adjudica un nuevo bibliobús por 326.000 € para reforzar la lectura en el medio rural

El presidente en funciones, Víctor López de la Parte, en un bibliobús Diputación de Zamora

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora, bajo la presidencia en funciones de Víctor López de la Parte, ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro para un nuevo bibliobús por un importe de 326.373 euros (IVA incluido).

La adjudicataria ha sido la empresa Alegría Activity SL, que asumirá además la prestación del servicio posventa a una distancia inferior a 50 kilómetros del Parque de Maquinaria de la institución.

La compra de este vehículo se enmarca en el plan de modernización de los medios materiales del Sistema Provincial de Bibliotecas.

El objetivo principal es renovar los recursos actuales para seguir garantizando el acceso a los fondos bibliográficos, los servicios de lectura y las actividades culturales en los municipios con menor población que carecen de instalaciones bibliotecarias permanentes.

Tras la formalización de la compra del vehículo, la Diputación de Zamora sacará próximamente a licitación el contrato correspondiente a la prestación del servicio de biblioteca móvil en la provincia.

La futura licitación del contrato de prestación del servicio permitirá completar esta actuación y avanzar hacia la puesta en funcionamiento del nuevo vehículo.