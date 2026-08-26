Caja Rural y el CB Zamora se alían una temporada más para "seguir haciendo historia en el baloncesto"

El presidente del Caja Rural-CB Zamora, Gerardo Hernández de Luz, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. JL Leal / ICAL

Caja Rural de Zamora ha renovado su convenio de colaboración como patrocinador oficial del Club Baloncesto Zamora, en Primera FEB, para la temporada 2026-2027.

Una alianza estratégica, como ha destacado la entidad, para “seguir haciendo historia” en el baloncesto y para reforzar “una vez más nuestro compromiso con el deporte y con nuestra tierra”.

En palabras del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, se da continuidad a una colaboración “con objetivos comunes”.

“Lo que se pretende es el éxito de lo que acontece en Zamora, formar parte de la vida de los zamoranos y del baloncesto de Zamora”, destacó el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

Además, señaló que “hablar del baloncesto en los últimos 50 años en Zamora sin hablar de Gerardo Hernández de Luz sería inevitable”, subrayó, en referencia al presidente del Caja Rural-CB Zamora.

Hernández de Luz destacó el “alma e ilusión” del equipo, sin la cual sería imposible competir a este nivel, aseguró, y pidió “ser todos uno”.