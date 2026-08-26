El Ayuntamiento de Zamora impulsa la economía y tradición de Olivares con un completo programa festivo y cultural

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, durante la presentación del programa 'El barrio del barro', este miércoles Ayuntamiento de Zamora

La Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, en coordinación con la Asociación de Vecinos de Olivares y el organizador del evento, Víctor, ha presentado esta mañana el programa 'El barrio del barro'.

Esta iniciativa, que tendrá lugar del jueves 27 al domingo 30 de agosto durante las fiestas de Olivares, nace con el objetivo de activar el barrio, dinamizar la economía local, reforzar su identidad ceramista y conectar la artesanía con la ciudadanía.

La propuesta se enmarca dentro de la estrategia municipal de dinamización económica de los barrios, dando continuidad a acciones previas de éxito como el Día del Comercio en la zona de Tres Cruces, o las iniciativas impulsadas en la calle del Riego y Pinilla.

Así lo ha explicado el concejal de Promoción Económica, David Gago, quien ha presentado esta actividad junto con el presidente de la Asociación de Vecinos Olivares, José Prieto y Víctor Hernández, responsable del proyecto Cerámica Olivares.

Gago ha añadido que el objetivo es ampliar estas políticas de proximidad a más zonas de la ciudad en los próximos años. En el caso de Olivares se ha apostado por su producto más identitario: el barro. De este modo, la artesanía se subraya no solo como patrimonio, sino como una red de colaboración, bienestar y motor de valor económico local.

Un programa diverso e intergeneracional

Las actividades, diseñadas para público de todas las edades, arrancarán el jueves 27 de agosto con los talleres de cerámica, que ya han completado todas sus plazas. El viernes 28 el ambiente festivo estará marcado por una velada de flamenco.

El sábado 29 de agosto será el día central de la programación. En esta fecha las calles de Olivares acogerán el Mercado de Artesanía y diversas actuaciones de grupos de música.

El enfoque cultural se reforzará con un recital de poesía en formato “micrófono abierto” en el que podrá participar cualquier ciudadano.

Las inscripciones pueden realizarse de forma previa en el correo ceramicaolivares@gmail.com o en el mismo lugar de la celebración.

El programa 'El barrio del barro' Ayuntamiento de Zamora

Uno de los grandes atractivos de la jornada del sábado será el Concurso de Cocina en Barro, un certamen que busca revalorizar la calidad culinaria de la cocina tradicional en cazuela.

Para incentivar la participación, la organización ha establecido importantes premios: 150 euros, diploma y un libro para el primer clasificado; 100 euros para el segundo; y 50 euros para el tercero. Desde la organización se anima a todos los zamoranos y zamoranas a participar en esta iniciativa.

El programa pondrá su broche de oro el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas con una Ruta de Mosaicos por el barrio.

En este contexto, destaca especialmente la reciente instalación de un mosaico participativo en el que han participado de manera activa más de 50 vecinos de Olivares, reflejando el espíritu colaborativo de estas fiestas.

Con 'El barrio del barro', el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos ratifican su apuesta por un modelo festivo que utiliza el comercio local, la tradición y la cultura como principales motores de desarrollo de Zamora.