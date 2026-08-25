La travesía a nado Lago de Sanabria vuelve el 30 de agosto con éxito de participación y 520 inscritos

Presentación de la travesía a nado Lago de Sanabria, este martes Diputación de Zamora

La Travesía a Nado Lago de Sanabria 2026 vuelve el próximo domingo 30 de agosto, y lo hace con más fuerza que nunca con un éxito de participación.

520 nadadores se han inscrito en esta prueba que se celebra en uno de los enclaves «más reconocidos de nuestro país y del turismo de naturaleza que tenemos en la Península Ibérica».

Así lo ha manifestado esta mañana el presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, durante la presentación de la travesía esta mañana en la sala de prensa de la institución provincial.

En el acto ha estado acompañado por el diputado de Deportes, Juan del Canto Sevillano; la delegada provincial de natación, Carmen Núñez Lorenzo, el presidente de la Federación de Castilla y León de Natación, Antonio García Carbajo, el alcalde del Ayuntamiento de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, y la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora Laura Huertos Pérez.

Aunque la Travesía a Nado Lago de Sanabria comenzó a celebrarse hace 10 años, en 2026 alcanza su octava edición, ya que tuvo que suspenderse debido a la pandemia de Covid y, en 2025, por los incendios en la comarca de Sanabria-La Carballeda. Como informó Carmen Núñez, algunas pruebas ya han colgado el cartel de completo.

De hecho, ya se han cerrado las inscripciones en las pruebas de 3.000 y 1.500 metros, pero, de momento, siguen abiertas las de 6.000 y 800. Los interesados pueden registrarse en la web www.smarchip.es

Tanto la delegada provincial de natación como el presidente de la Federación de Castilla y León de Natación agradecieron el apoyo de las distintas instituciones y entidades colaboradoras sin las cuales, dijo Antonio García Carbajo, "sería imposible llevar adelante esta prueba".

Junto con la federación y Smartchip, organizadoras del evento, colaboran con la travesía la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Galende y Caja Rural.

Como todos los que intervinieron en la presentación, Laura Huertos invitó a todos los zamoranos y visitantes a acudir a presenciar la travesía el próximo domingo y deleitarse con el paisaje del entorno del lago, este paraje natural "tan importante para la provincia de Zamora" donde se celebra la prueba.

"El cupo de inscritos está completo, pero podemos ir todos a disfrutar de este espectáculo, a disfrutar de esta travesía, a disfrutar de un día en el Lago de Sanabria", dijo.

En este sentido, Miguel Ángel Martos, como responsable del municipio anfitrión, abrió las puertas a visitar el enclave coincidiendo con la competición.

También resaltó la belleza del lago que, tras las últimas lluvias, se ha visto potenciada, experimentando en apenas unas horas, explicó, "un cambio espectacular".

Según las previsiones meteorológicas, el sol y el buen tiempo también van a acompañar el próximo domingo, con temperaturas algo frías a primera hora y moderadas al mediodía, algo que agradecerán sobre todo los participantes de las pruebas más largas.

Es el caso de los 6.000 metros, en la que los competidores están nadando durante una hora y cuarto los primeros o, incluso, dos horas y veinte minutos los últimos, por lo que acaban muy acalorados.

Homenaje al promotor

Por otro lado, también se va a celebrar un homenaje a Riad Boudakji, socorrista sirio, pionero de la natación y el socorrismo en Zamora, recientemente fallecido.

Llegó a Zamora cuando se inauguró la Piscina Sindical, inició la Delegación de Natación y fue el promotor de la Natación y el Salvamento en la provincia, formando a árbitros y monitores de ambas disciplinas deportivas.

Incluso se entregará un trofeo en recuerdo a Boudakji al que, afirmó Carmen Núñez, "tenemos todos en nuestro corazón y en la memoria para siempre".