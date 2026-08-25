Pepe Álvarez: "Es impresentable que las CCAA que bajan los impuestos a los ricos no tengan dinero para apagar incendios"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, y el secretario general de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez, se reúnen con la plantilla de lucha contra incendios forestales de la base de Villaralbo (Zamora), este martes J.L. Leal ICAL

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado este martes de "impresentable" que las comunidades autónomas "que están bajando los impuestos a los ricos no tengan dinero para apagar los incendios".

Álvarez, que ha comparecido en el Salón de Actos de la sede del sindicato en Zamora después de reunirse en Villaralbo con integrantes del equipo de lucha contra incendios, se ha preguntado si es "más importante rebajar los impuestos a unos poquitos que tienen mucho, que no necesitan más, o atender los incendios".

El dirigente sindical ha ido más allá y ha señalado a quienes buscan refugio fiscal fuera de España.

"¿Qué es más importante? Que algunos que se han ido a buscar paraísos fiscales fuera de nuestro país, algunos con una notoriedad importante, paguen en España para que no se les quemen sus fincas como ha ocurrido hace muchos días, o que vayan a poner a un paraíso fiscal", ha afirmado.

Álvarez ha apostado por "hacer pedagogía con los impuestos". "Si no pagamos impuestos no tenemos servicios públicos, no vamos a poder atender ninguna de las emergencias que hay en nuestro país", ha subrayado.

El secretario general de UGT ha ironizado sobre ciertos "pretendidos influencers" que abandonan el país con un discurso contrario a los impuestos y después reclaman protección.

"Estos que han salido de nuestro país, algunos de ellos pretendidos influencers con ese discurso, luego cuando tengan un problema como han tenido en el Golfo Pérsico estos días con el lío de los ataques de Estados Unidos y de Israel a Irán, dicen: el avión militar que me saque de aquí porque soy español", ha apuntado.

"Pues igual te lo tenías que haber pensado antes. Y ser español no solo es la pulserita, no solo es la bandera, es pagar impuestos para poder atender las emergencias cuando hacen falta", ha añadido.

Condiciones "radicalmente diferentes"

Preguntado por posibles medidas de presión laboral ante la falta de resultados de otras acciones, el secretario general de UGT ha explicado el debate mantenido con los propios trabajadores.

"Hoy justamente con estos jóvenes, porque casi todos eran chavales muy jóvenes, hemos tenido este debate y hablaban de algunos servicios de prevención de algunas comunidades autónomas que efectivamente las condiciones de trabajo de esas personas son radicalmente diferentes", ha señalado.

Y ha afirmado que "en algunos casos incluso doblan las retribuciones económicas, tienen perfectamente regulado los horarios, cómo van, cuándo hacen horas de una manera determinada, incluso cuando superan las que ya están en convenio cuál es el tratamiento que hay que darles".

Álvarez ha defendido con contundencia la entrega de estos profesionales.

"No hay ningún bombero, por mucho que algún idiota lo diga, no hay ningún bombero que haya mirado el reloj y diga: es mi hora de salida y me voy. Eso es mentira, eso es radicalmente falso. Son gente entregada que dedica horas y horas de trabajo", ha zanjado.