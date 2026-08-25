Nace la Escuela Municipal de Teatro de Zamora: comenzará su actividad en septiembre con un precio de 10 euros al mes

Una de las representaciones de LittleOpera en el Teatro Principal de Zamora LittleOpera

La Escuela Municipal de Teatro de Zamora comenzará su actividad el próximo mes de septiembre con el objetivo de acercar la formación teatral a la ciudadanía.

El nuevo espacio ofrecerá clases dirigidas a personas a partir de 7 años, sin límite máximo de edad, permitiendo descubrir y desarrollar las herramientas del teatro desde una perspectiva lúdica y pedagógica.

La puesta en marcha de la escuela corre a cargo del Ayuntamiento de Zamora, que coordinará este nuevo espacio formativo desde el Teatro Principal.

El proyecto contará con la participación de las empresas y profesionales vinculados al sector teatral de la ciudad.

Para el concejal del área, David Gago, la creación de la escuela supone "un paso muy importante para el Teatro Principal de Zamora y, en general, para el desarrollo del arte dramático en la ciudad".

Gago ha señalado que uno de los objetivos principales es "acercar las artes escénicas a la ciudadanía y convertir la práctica del teatro en una experiencia de aprendizaje compartida".

La Escuela Municipal de Teatro nace, además, como un proyecto compartido por el tejido teatral de la ciudad.

La propuesta ha contado desde el inicio con la implicación de las compañías y profesionales locales, que participarán también en el desarrollo de la formación.

"Encontramos un camino de unión"

"Lejos de encontrar rivalidades, encontramos un camino de unión entre todas las personas que hacen teatro en Zamora y que aman el teatro en Zamora", ha destacado Gago.

El director del Teatro Principal, Cristian Santos, ha puesto el acento en el carácter colectivo del proyecto y en la implicación del sector profesional.

"Todos entendieron desde el primer momento que una escuela de teatro es un eje dinamizador del sector de la cultura", ha señalado Santos, quien ha explicado que el equipo docente estará formado por profesionales y empresas culturales actualmente en activo en Zamora.

La programación formativa combinará las clases ordinarias de interpretación, con ejercicios de improvisación y diferentes herramientas escénicas, con masterclass impartidas por profesionales de la ciudad y centradas en disciplinas concretas como dramaturgia, verso, cuerpo o voz.

La intención es que la propuesta formativa pueda crecer progresivamente y ampliar la proyección de la escuela.

La ETZ incorporará también experiencias y proyectos formativos que ya se desarrollan en la ciudad. Entre ellos se encuentra El Desván, iniciativa vinculada al trabajo de Cándido de Castro, que se integrará en el proyecto de la escuela y que utiliza el teatro como herramienta de expresión, aprendizaje y cohesión social.

"Las escuelas de teatro aparte de ser vertebradoras de la cultura son ejes fundamentales de cohesión social", ha señalado Santos, quien ha destacado además las herramientas que la práctica teatral proporciona para la vida cotidiana.

Grupos, horarios y precio

Las clases tendrán lugar los martes en el Seminario Menor de San Atilano, con actividades puntuales que también se desarrollarán en el Teatro Principal.

Los grupos se organizarán por edades y contarán con los siguientes horarios:

De 7 a 11 años: 16:30–17:30 horas

De 12 a 15 años: 18:00–19:00 horas

A partir de 16 años: 19:15–20:30 horas

El curso comenzará el 22 de septiembre y se desarrollará hasta junio.

El plazo de inscripción se abrirá el 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 6 de octubre, siempre que queden plazas disponibles.

Las solicitudes se gestionarán por riguroso orden de entrada a través del correo electrónico escueladeteatro@zamora.es, indicando nombre completo, edad y teléfono de contacto.

Las plazas serán limitadas: los grupos infantiles contarán con un máximo de 25 participantes, mientras que el grupo de adultos podrá alcanzar las 40 plazas.

El precio de la formación será de 10 euros mensuales.

Con la creación de la Escuela Municipal de Teatro, el Teatro Principal amplía su actividad más allá de la programación escénica y refuerza su papel como espacio de encuentro, formación y participación en torno a las artes escénicas.

Un proyecto que busca acercar el teatro a nuevas generaciones, generar afición y favorecer el contacto entre quienes quieren aprender, quienes ya hacen teatro y el tejido profesional de la ciudad.