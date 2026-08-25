El festival familiar que convierte Zamora en capital del house, el funk y el disco regresa el 5 de septiembre

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y el DJ y promotor zamorano Carlos Matilla, durante la presentación del Jaleo Fest, este martes Ayuntamiento de Zamora

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas y el DJ y promotor zamorano Carlos Matilla han presentado hoy en rueda de prensa la segunda edición del Jaleo Fest, el festival de música electrónica que se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre en las Aceñas de Cabañales.

Tras el éxito cosechado en su primera edición celebrada el año pasado, que congregó a más de 500 asistentes, Jaleo Fest retorna este año como un punto de encuentro de música urbana “elegante, rítmica y melódica, centrada especialmente en los géneros house, funk, soul y disco”, explicaba Matilla.

En palabras de la responsable municipal "el Jaleo Fest es una magnífica manera de celebrar el verano y dar la bienvenida al otoño con alegría y buena música. Tras la excelente respuesta del año pasado, esta edición da un salto cualitativo al traer a referentes de ámbito nacional e internacional".

Un cartel de primer nivel

La programación artística de esta edición reúne a destacados DJ internacionales y consolidados talentos locales. Encabeza el cartel Richi Risco, DJ y productor asturiano de renombre internacional que llenará el espacio de las Aceñas con sonidos house, funk y soul.

Junto con él participará Maik Miroux, formado en la escena de Ibiza y afincado en Madrid, es director musical de Casamante y del club Birrita. Otra de las protagonistas de la noche será Lola Kind, DJ madrileña formada en Alemania que ha actuado en salas míticas como KitKatClub (Berlín) o Café del Mar (Sídney).

Desde la escena local participará Larry, reconocido DJ zamorano con trayectoria desde 2015 en clubs y salas regionales y nacionales como Underground Zamora, Club Plastique 77 Valladolid o Studio 76 Madrid.

Por último, el propio promotor, Mr.Matt actuará con banda en directo. El DJ zamorano ofrecerá un show especial de house, Remember y Disco acompañado en directo por los músicos Jaime Mezquita, Juan Saguín y Santi Arjona.

Un festival familiar y respetuoso con la convivencia

Desde la organización se ha remarcado que Jaleo Fest busca alejarse de los formatos electrónicos más duros para ofrecer un ambiente festivo, bailable y sano para todas las edades.

Carlos Matilla explicaba que "es una música viva, llena de voz y ritmo, pensada para disfrutar en familia o entre amigos. El año pasado contamos con público desde niños hasta abuelos".

El inicio del Jaleo Fest será a las 17:30 horas mientras que la sesión finalizará puntualmente a la 1:00 de la madrugada, según explicaba la responsable de Cultura, para permitir la conciliación del sueño de los vecinos.

Durante las actuaciones, el recinto contará con servicio de restauración mediante la food truck La Bandolera.

La venta anticipada de entradas se realizará en Marlott y Custom La Milla.