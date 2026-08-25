Alarma vecinal por un gran centro de tratamiento de datos en Monfarracinos: "No es una instalación inocua"

La tranquilidad habitual en Monfarracinos (Zamora), una localidad que apenas se acerca a 1.000 habitantes, se ha visto alterada por la previsible llegada de un gran proyecto para instalar un centro de tratamiento de datos en el polígono Zamora Norte.

Un complejo industrial de grandes dimensiones que ha desatado la preocupación en el pueblo y contra el que ya se han comenzado a movilizar desde Ecologistas en Acción en Zamora. También se ha interesado por ello el PSOE, que llevará una batería de medidas a las Cortes para exigir transparencia en el proceso.

El proyecto, denominado 'Data Center Hiperescalar IA Zamora', se encuentra en estos momentos en información pública a la espera de recibir la autorización ambiental de la Junta de Castilla y León.

Y, llegados a este punto, los vecinos y la organización ecologista han comenzado un movimiento para llamar a presentar alegaciones con el objetivo de frenarlo.

Junto al gran centro de tratamiento de datos, el proyecto viene acompañado de una importante infraestructura energética para abastecer el suministro, contemplando 24 motores de gas natural, 24 chimeneas y 25 motores diésel de respaldo.

El impacto en datos

En datos, la incidencia que tendrá esta actividad en la zona se traduce en una emisión superior de 300.000 toneladas de CO2 anuales, el consumo de 141,5 millones de metros cúbicos de gas natural y la generación por la combustión de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas "con consecuencias directas para la salud".

Incluso el proyecto hace referencia a la presencia de benceno, una sustancia cancerígena. Pero las emisiones no son la única preocupación de vecinos y ecologistas, ya que el proyecto contempla a su vez actividad nocturna con hasta 16 motores funcionando.

"Ruido y frecuencias dañinas para la salud. El propio estudio analiza una vivienda situada a solo 340 metros. El centro funciona 24 horas al día, con motores, ventiladores, sistemas de refrigeración, transformadores y escapes", exponen en un vídeo que se está compartiendo rápidamente en redes sociales.

El movimiento social contra el gran centro de datos deja claro que no quieren "respirar sus emisiones durante décadas y tampoco escucharlo durante toda la noche".

"No estamos hablando de una instalación inocua. El ruido industrial no desaparece cuando cerramos la ventana, es continuo y los sonidos, frecuencias graves y las vibraciones alteran el sueño, provocan cansancio y afectan a nuestra calidad de vida", defienden.

También exigen aclaraciones respecto a algunas "cuestiones fundamentales sin cerrar", como puede ser el abastecimiento definitivo de agua, el permiso de vertido, la capacidad de depuración y la respuesta ante un posible incendio o accidente.

Precisamente, que en la misma instalación habrá motores de combustión y gas natural, almacenamiento de gasóleo y un enorme sistema de baterías de litio.

Ante esto, ponen énfasis en que "no basta con decir que todo estará controlado" porque "el agua, la seguridad y la protección del pueblo no puede dejarse para después".

Frente a estas protestas, la respuesta que les están dando es la creación de varios centenares de puestos de trabajo, pero resaltan que esto son "estimaciones del propio promotor, no garantizan que sean para personas de Monfarracinos o Zamora".

"Es un espejismo y tampoco eliminan los impactos que esta instalación puede dejar durante décadas", insisten. El movimiento vecinal y ecologista pide ahora la ayuda de la ciudadanía en general, a quien solicitan que presente alegaciones contra el proyecto.

"Es el momento de actuar, cualquier persona puede presentar alegaciones, también asociaciones, colectivos, empresas, entidades y administraciones. No es solamente un centro de datos, es una gran instalación industrial junto a un pueblo. No la queremos aquí", zanjan