Alarma en Monfarracinos tras una oleada de robos de madrugada en una sola noche

El subdelegado del Gobierno en Zamora y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel David Pulido, y el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín Pérez Subdelegación de Gobierno de Zamora.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel David Pulido, se han desplazado a Monfarracinos para reunirse con su alcalde, Manuel Martín Pérez, tras la preocupación generada por cuatro robos en viviendas perpetrados durante la madrugada del pasado 15 de agosto.

La investigación apunta a que se trata de un hecho puntual cometido por una banda organizada e itinerante, sobre el que los agentes ya han realizado las correspondientes inspecciones oculares y recogida de huellas.

Durante la reunión se revisaron las cifras de criminalidad del municipio en lo que va de año, las cuales arrojan unos datos extraordinariamente positivos.

Por ello, tanto la Subdelegación como el Ayuntamiento han querido enviar un mensaje de calma a los vecinos, recordando que los índices delictivos son prácticamente inexistentes en esta localidad de más de 1.000 habitantes.

Pese a tratarse de un episodio aislado, se ha acordado reforzar la presencia y vigilancia de la Guardia Civil en la zona.

Además, se pondrán en marcha charlas sobre seguridad orientadas a los mayores y talleres prácticos para enseñar a los residentes a instalar y utilizar la aplicación ciudadana 'AlertCops', facilitando una vía directa de aviso ante cualquier sospecha.