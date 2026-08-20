Zamora viaja en el tiempo para mostrar la vida cotidiana del Imperio Romano a la Edad Media

Sergio Esteban de Caja Rural de Zamora, la concejala del Ayuntamiento, María Eugenia Navarro y José Carlos Sastre. Ayto. Zamora.

Las Aceñas de Cabañales volverán a convertirse en un escenario vivo del pasado el próximo sábado 29 de agosto con la celebración de las III Jornadas de Recreación Histórica de Zamora.

La cita, totalmente gratuita y abierta al público, propone un viaje en el tiempo al periodo de transición entre el Imperio Romano tardío, el inicio del cristianismo y la época visigoda.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, acompañada por Sergio Esteban, de la Fundación Caja Rural, y el arqueólogo José Carlos Sastre, ha presentado los detalles de este evento que huye del concepto de mercado temático para centrarse en la divulgación científica y el rigor histórico.

El paraje a orillas del río Duero acogerá a 39 recreadores e investigadores de colectivos procedentes de Málaga, Cantabria, Barcelona, Madrid, País Vasco y Extremadura.

Cartel jornadas Recreación Histórica. Ayto. Zamora.

Durante toda la jornada, que arrancará a las 10:30 horas, los asistentes podrán ver y manipular réplicas exactas de piezas arqueológicas relacionadas con la medicina, la cocina, las armas y la indumentaria de la época.

El programa incluye talleres de botánica romana y medicina natural, demostraciones sobre la elaboración tradicional de queso con queseras históricas, tiro con 'plumbatas', juegos romanos para niños y la recreación de un rito funerario germánico para despedir a una mujer, que cerrará la jornada.

Esta edición tendrá además un recuerdo especial para Francisco Javier San Vicente, socio fundador del evento, fallecido el pasado año en los incendios forestales de Salamanca.