El paraíso del queso en Zamora se lucirá en Madrid: tendrá tres kilómetros de recorrido y 400 expositores

Reunión entre miembros de la Diputación de Zamora y EILZA. Fotografía: Diputación de Zamora.

El ‘Camino de Fromago’, la promoción de la Feria Internacional Fromago Cheese Experience 2026 por diferentes lugares de España va a culminar en Madrid.

El camino de presentación ha hecho parada en Málaga, Oviedo, Silleda (Pontevedra), Salamanca, Valladolid o Braganza en una serie de acciones promocionales que lleva el espíritu de la feria a distintos puntos estratégicos.

Todo con el fin de presentar a profesionales del sector y medios de comunicación esta cita ya consolidada como la mayor feria del queso en Europa.

El presidente en funciones Víctor López de la Parte, junto con representantes de EILZA, ultiman detalles para el broche final al “Camino de Fromago”.

La presentación está prevista para el día 3 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, en la Casa de Zamora en Madrid, y busca presentar en la capital de España a profesionales del sector, medios de comunicación e instituciones esta feria

El objetivo es claro ya que con esta gira se ha buscado estrechar lazos con profesionales, instituciones y medios de comunicación, e incrementar la notoriedad de FROMAGO en mercados estratégicos y seguir ampliando la capacidad de atracción.

Tras el impacto que tuvo en su anterior edición hace dos años, Fromago 2026 se prepara para una nueva cita que volverá a convertir Zamora en un gran escaparate internacional del queso, con una propuesta que combina cultura, gastronomía, turismo, conocimiento y actividad económica.

Del 17 al 20 de septiembre, la capital zamorana acogerá Fromago, con más de 3 kilómetros de recorrido lineal y 400 expositores de todo el mundo.

La feria volverá a convertir Zamora en un gran escaparate internacional del queso, en una propuesta que combina cultura, gastronomía, turismo, conocimiento y actividad económica.

La Diputación de Zamora y EILZA trabajan en la organización de esta feria internacional del queso con determinación para que esta tercera edición sea el epicentro donde la vanguardia técnica se encuentre con la autenticidad.

Un objetivo que trasciende los números en una cita que busca consolidarse como la mayor feria de conexión profesional y técnica del sector lácteo-quesero a nivel internacional.