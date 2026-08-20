Cipriano García: "La unidad de la sociedad zamorana ya estaba perfectamente diseñada en Zamora 10"

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, recalcó hoy que la “unidad” de la sociedad zamorana, junto con las administraciones públicas, ya estaba “perfectamente diseñada” y representada en Zamora 10, proyecto puesto en marcha en abril de 2017.

“Participaba toda la sociedad zamorana, incluidas las instituciones y, sorpresivamente, la Cámara de Comercio desapareció del espectro sin dar ninguna explicación que yo conozca”, señaló.

“Era la unidad de Zamora a todos los niveles: institucional, profesional y empresarial. Se procuraba un cambio en esta provincia y que se facilitara como consecuencia de ese empuje”, añadió, informa Ical.

Cipriano García hizo estas declaraciones en la sede central de la cooperativa de crédito, junto con el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja, Narciso Prieto.

Cinco años

“Zamora 10 era un ente para llevar a cabo ese cambio y estuvimos cinco años en ese empeño, con las instituciones y con más de 400 empresarios zamoranos de todos los gremios, que se reunían a horas intempestivas, intentando aportar soluciones para problemas que conocían”, recalcó.

“Fromago, que es un éxito, fue una iniciativa que salió de Zamora 10, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, el propio Museo de Semana Santa, Monte la Reina y otros proyectos. Era la filosofía que defendíamos en aquel ente de unidad que hicimos con toda la ilusión del mundo”, agregó.

En este contexto, el director de la Caja hizo hincapié en que las acciones emprendidas fueron fruto de “puro altruismo y con la ilusión de facilitar financiación a las empresas que la requerían e implicarnos en el ámbito social para que tenga el mayor bienestar posible” la población zamorana.

“Nosotros no queríamos imponer nada. Zamora 10 era la comunicadora de las decisiones que se tomaban en las reuniones nocturnas de profesionales zamoranos. Trasladamos las iniciativas que se promovían para que las instituciones pudieran llevar a cabo proyectos.

Hay una iniciativa social que se traslada a un órgano político que tiene”, subrayó.

“Respeto absoluto a la Cámara de Comercio y a todas sus decisiones porque son los representantes de los empresarios de Zamora y la Caja nunca va a estar en contra de los empresarios de Zamora”, aseguró.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que Caja Rural de Zamora reanude las relaciones con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Cipriano García incidió en que la Cámara “tiene su trayectoria” y en que el empresariado zamorano “debe dirimir lo que pasa” en esa entidad.

“Nosotros no vamos a imponer nunca nada a nadie por nada del mundo ni vamos a ir a un sitio donde no se quiere que esté. Para estar en un sitio, te tienen que invitar y no nos llamaron para integrarnos dentro de la Cámara. En el cuarto mandato me llamaron para decir que prescindían de la Caja”, concluyó.

Caja Rural renueva por trigésima cuarta vez su patrocinio al Zamora CF

Caja Rural de Zamora renovó hoy, por trigésima cuarta vez consecutiva, su respaldo, como patrocinador oficial, al Zamora CF, que iniciará su tercera campaña con el Grupo Páez como responsable del club y con los ecos, todavía audibles, de haberse quedado a las puertas del ascenso a Segunda División.

“Es un día muy importante. La colaboración que tenemos desde hace 34 años con el Zamora CF es una estampa veraniega cotidiana en el ámbito social y deportivo de la provincia.

En este caso, con los representantes y dueños del Zamora. La familia Páez ya es un referente”, destacó el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

“Vinieron de una forma extraña y han corroborado en este tercer año que son de fiar. Se han comprometido de forma altruista con Zamora. Vienen a exponer su dinero y a facilitarnos un club con un primer equipo absolutamente puntero”, añadió.

Cipriano García hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora, durante la presentación de la renovación del convenio con el Zamora CF.

El acto contó también con la intervención del presidente del Zamora CF, Francisco Javier Páez Ramírez; el propietario del club, Francisco Javier Páez Ruiz, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja, Narciso Prieto.

“Este año, están implicados en la consecución del ascenso y les debemos gratitud porque han hecho un esfuerzo importante. Debemos agradecer y ser colaborativos con todo el mundo que venga a invertir a Zamora”, consideró el director general, informa Ical.

“Hay 4.000 socios y, si pueden ser 5.000, mejor. Este proyecto tiene que sustentarse con la contribución de los zamoranos que debemos tener esa consideración porque nos afecta de forma directa e indirecta”, rubricó.

Por su parte, el presidente del Zamora CF, Francisco Javier Páez Ramírez, valoró el apoyo de Caja Rural de Zamora “desde el minuto uno” y recalcó que “hace un poco más fuerte” al club la participación de la cooperativa de crédito. “Ojalá coloquemos a este club donde se merece, que es en la Segunda División”, deseó.

Campaña de abonados “muy floja”

Páez Ramírez, quien afirmó que querría “que hubiera empezado ayer” la temporada, se mostró satisfecho con la marcha de la precampaña, con una planificación deportiva “decantada por una plantilla joven y ambiciosa, para una categoría en un grupo mucho más físico”, aunque reconoció que “cuando tienes que ver al equipo es compitiendo”.

Además, consideró que la campaña de abonados se le antoja “muy floja” ya que, tras ver el Estadio Ruta de la Plata desbordado durante la fase de ascenso, el pasado mes de junio, “qué menos que llegar a 5.000 socios”, después de estar “a punto” de llegar a Segunda División.

“Espero que la afición recapacite y ponga el granito de más. Entraron 10.000 personas en el Estadio con camisetas del Zamora, es decir, la gente se gasta el dinero en la tienda. Deben dar un paso adelante e ir a muerte con el equipo de su ciudad. Cuando sientes algo por tu club, lo sientes pierda o gane”, recalcó.