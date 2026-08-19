Zamora destina 87.754 euros a la modernización y accesibilidad del parque infantil de La Marina

Pablo Novo, concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora continúa ejecutando su plan de modernización de las áreas recreativas de la capital.

El concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado el proyecto de remodelación del parque infantil de La Marina, una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de 87.754 euros y que contempla una actuación diferenciada entre el área ajardinada y la zona de caucho.

La intervención principal se centrará en el espacio de caucho, donde se retirará el vallado actual para instalar una gran estructura multijuego formada por dos torres de gran tamaño comunicadas por túneles.

La instalación dispondrá de dos toboganes —uno de ellos helicoidal— y diversas zonas de escalada.

Imagen de los nuevos toboganes que se instalaran en la zona del Parque Infantil de La Marina después de su remodelación. Ayto. Zamora.

Por su parte, en el parterre ajardinado se colocará un nuevo juego adaptado cuya salida conectará con las aceras junto al mercado provisional mediante un camino de hormigón impreso, garantizando un itinerario accesible y delimitado por un vallado de seguridad.

El proyecto se completará con el lijado y repintado de todos los bancos de la zona.

Actuaciones por fases en el entorno de La Marina

Esta remodelación se suma a una serie de inversiones continuadas en el parque más transitado de la ciudad.

Novo ha recordado que en este mandato ya se ha ejecutado la nueva zona de calistenia y ha avanzado que en los próximos días saldrá a licitación la renovación del estanque de La Marina.

Asimismo, continúan las obras alrededor del Ancla —actualmente en fase de colocación del nuevo adoquinado— y tras la celebración de la feria Fromago, en septiembre, se iniciará la reparación del paseo central.

El área de Obras sigue trabajando además en la red de zonas infantiles y espacios públicos de la capital.

Tras licitarse las obras del parque de la calle Cantón, el circuito biosaludable de León Felipe y la fuente pequeña de San Martín, el Consistorio prepara nuevos parques inclusivos y renovaciones en barrios como Rabiche, Puerta Nueva, Los Pelambres, Vista Alegre, La Vaguada, San Blas y Olivares.