Patrimonio autoriza la reforma del Palacio Consistorial de Zamora para acoger el Museo Baltasar Lobo

Reunión de la Comisión de Patrimonio de Castilla y León del mes de agosto. Comunicación JCyL.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, bajo la presidencia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha dado el visto bueno definitivo al proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio Consistorial de la capital.

La intervención permitirá transformar el emblemático inmueble en la sede fija del Museo Baltasar Lobo, dando así un paso decisivo para dar respuesta a una de las grandes asignaturas pendientes del patrimonio cultural zamorano.

En la misma reunión se ha informado favorablemente de un total de 45 expedientes distribuidos por toda la provincia.

Entre las actuaciones autorizadas en la capital resalta también el proyecto promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para abordar la reforma integral del edificio de los Juzgados, ubicado en la calle Riego.

Asimismo, el órgano autonómico ha dado luz verde a la nueva propuesta de intervención presentada por Paradores de Turismo de España y ha valorado la documentación para los trabajos en el sector oeste de la iglesia de Santa María Magdalena, impulsados por la Fundación Zamorarte.

Fuera de la ciudad destacan la adaptación de un edificio municipal como albergue de peregrinos del Camino Sanabrés en Puebla de Sanabria y el tratamiento para erradicar una plaga de termitas en el Palacio de los Obispos de Santa Marta de Tera.

En el apartado arqueológico, la Comisión ha analizado diez informes finales, entre los que figuran los controles vinculados a las obras de modernización del regadío del Canal de Manganeses de la Polvorosa, con impacto en varios municipios de la comarca de Benavente, y la creación de un punto limpio en Algodre.

La sesión se ha completado con el informe favorable de cuatro planeamientos urbanísticos en Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Pontejos y Trabazos.