Muere un trabajador tras ser atropellado por un camión cuando daba marcha atrás en Benavente

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido esta madrugada después de ser atropellado por un camión cuando daba marcha atrás en la calle Paraguay de Benavente (Zamora).

Los hechos han ocurrido sobre las 04:15 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para la víctima, que en ese momento se encontraba inconsciente.

El aviso se trasladó a la Policía Local de Benavente, a la Guardia Civil y a los servicios de emergencias de Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario intentó reanimar al trabajador, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida, confirmando su fallecimiento.