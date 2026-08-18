La Junta da la oportunidad de formarse y trabajar a 2.800 desempleados con sus programas mixtos

Juan Carlos Suárez-Quiñones durante su visita al programa del Ayuntamiento de Villafáfila, donde también ha estado Leticia García. JCyL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado este martes, 18 de agosto, el programa mixto de empleo y formación 'Rehabilitación en Otero de Sariegos', promovido por el Ayuntamiento de Villafáfila.

Una iniciativa que combina la formación profesional de desempleados, con la obtención de un certificado profesional, el desarrollo de la práctica laboral y la ejecución de actuaciones de interés municipal.

Para el periodo 2025-2026, la Junta ha destinado 48 millones de euros a los programas mixtos de empleo, que han dado la oportunidad a 2.800 desempleados a través de 242 proyectos de interés público en las nueve provincias de la Comunidad.

El proyecto de Otero de Sariegos ha contado con una subvención de la Junta de 171.869 euros y permite a ocho alumnos, siete mujeres y un hombre, adquirir formación especializada en albañilería y revestimiento mientras realizan trabajos remunerados para mejorar las infraestructuras urbanas.

La iniciativa pretende mejorar la empleabilidad de estos participantes, logrando fortalecer la competitividad de la economía y contribuir al progreso de Castilla y León.

Los programas mixtos de empleo y formación se han consolidado ya como una fórmula exitosa para mejorar las oportunidades de ocupación de las personas desempleadas, ya que combinan formación y práctica profesional.

Durante los últimos años, los programas han incorporado novedades como la vinculación con certificados de profesionalidad, la orientación hacia competencias verdes y sostenibles, y el refuerzo de la formación digital.

Asimismo, promueven la atención a nuevos colectivos prioritarios, permitiendo ampliar el alcance del programa para generar empleo, contribuir a la mejora de los servicios y del entorno en el territorio, y mejorar las oportunidades de futuro de los más vulnerables.

En la provincia de Zamora, la programación bienal de 2025-2026 ha permitido poner en marcha 44 proyectos dirigidos a 392 alumnos, alcanzando una inversión de más de 6,2 millones y la contratación de 87 docentes para impartir las formaciones.

La Junta anticipó en diciembre alrededor de la mitad de la financiación prevista, garantizando la liquidez necesaria de las entidades beneficiarias y facilitando el inicio de los proyectos.

En Otero de Sariegos el programa comenzó en marzo y durará nueve meses, hasta finales de noviembre de este año, permitiendo a los participantes compatibilizar la formación con la práctica profesional remunerada.

El objetivo del proyecto es la pavimentación y nivelación de la calle de la Cuesta y la calle del Medio, con la instalación de aceras y trabajos destinados a mejorar la accesibilidad de estos viales.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Villafáfila se ha convertido ya en un referente en el desarrollo de estas iniciativas, ya que ha ejecutado con éxito otros programas mixtos vinculados a la jardinería y los viveros en 2021 y 2024.

Durante la visita, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha felicitado al alumnado por "su esfuerzo, su dedicación y el trabajo que está realizando", y ha agradecido al Ayuntamiento de Villafáfila "su compromiso y su implicación en el desarrollo de este proyecto".