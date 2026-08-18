Arrancan las obras del polígono de Los Llanos con una inversión cercana a un millón de euros

Las obras para la renovación de las aceras en el polígono industrial de Los Llanos arrancarán de forma inminente tras el visto bueno de la Junta de Gobierno Local de Zamora a los planes de seguridad, salud y gestión de residuos.

La intervención cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y supone el punto de partida de un plan de modernización más amplio que, sumado a las actuaciones de asfaltado e iluminación ya adjudicadas, alcanzará una inversión cercana al millón de euros.

Los trabajos en las aceras abarcarán tramos clave de las avenidas de Zamora, León, Asturias y Los Llanos, donde se procederá a la colocación de nuevo pavimento de adoquín prefabricado, baldosa hidráulica y bordillos.

Asimismo, las obras incluirán la adaptación y reparación de arquetas y sumideros, la renovación de la red de canalización del alumbrado público, la mejora de la accesibilidad, la colocación de nuevas papeleras y la actualización de la señalización vial.

Licencias, subvenciones y prórrogas municipales

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a varias licencias urbanísticas de calado.

Destacan las autorizaciones para la construcción de un edificio de 36 viviendas con 62 plazas de garaje en la calle Alto de los Curas, la edificación de un nuevo supermercado con centro de transformación en la Unidad Higueras (parcela 18) y una vivienda unifamiliar con piscina entre las calles Juan de Tassis y Tirso de Molina.

En el ámbito social, el Consistorio ha aprobado un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Zamora, dotado con 9.580 euros, para el desarrollo de sus programas de inserción laboral e inclusión social '+Out e Ícaro'.

Por último, en materia de gestión interna, se han ratificado las prórrogas relativas al mantenimiento de la calefacción y al suministro de gasóleo C en los edificios municipales.