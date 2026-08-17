El Zamora CF presenta a sus fichajes estrella: el lateral Eudald Vergés y el canterano del Madrid Eric Gómez

Presentación de Eudald Vergés y Eric Gómez, nuevos jugadores del Zamora CF en el Ayuntamiento. Ayto. Zamora.

El Zamora C.F. ya tiene dos nuevas piezas para su banda izquierda.

El Ayuntamiento de la capital del románico ha sido la antesala de la presentación oficial de Eudald Vergés y Eric Gómez, dos fichajes que llegan al club rojiblanco con la mirada puesta en lo más alto y sin esconder que el objetivo es volver a pelear por el ascenso.

En el acto ha estado presente el concejal de Deportes, Manuel Alonso, quien ha dado la bienvenida a los futbolistas y ha dejado claro que el Consistorio apoyará al club «en la medida de lo posible» para darle alegrías a la afición esta temporada.

Por su parte, el director deportivo, David Vizcaíno, ha agradecido la acogida municipal y ha valorado la polivalencia de ambos jugadores, capaces de rendir tanto en tareas defensivas como atacando en los costados.

Eudald Vergés aporta la veteranía en la categoría.

Llega para dar recorrido al lateral zurdo, aunque no duda en sumarse al ataque cuando el partido lo pide. El jugador ha confesado que le sedujo la idea de sumarse a "un proyecto ganador que busca un fútbol vistoso y ambicioso".

Por otro lado, la juventud la pone Eric Gómez, que desembarca en el Ruta de la Plata desde la cantera del Real Madrid C.

El jugador ha remarcado la ilusión con la que afronta esta etapa en un club con tanta solera.