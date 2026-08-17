Toro redobla la seguridad por las fiestas de San Agustín 2026: más efectivos y prohibido el vidrio en la plaza de toros

Foto de familia tras la Junta de Seguridad Local por las fiestas de Toro. Ayto Toro

Toro (Zamora) ha celebrado este lunes, 17 de agosto, la Junta Local de Seguridad entre las distintas administraciones y organismos para coordinar el dispositivo y medidas necesarias para garantizar la seguridad en las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026.

De esta manera, la localidad contará con más efectivos durante estos días y prohibirá el acceso de vidrios a la plaza de toros, también se recomienda que no se lleve estos últimos a eventos que previsiblemente serán multitudinarios.

En la reunión, donde ha participado el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, se ha abordado la seguridad ciudadana, las emergencias y la seguridad vial.

De esta manera, se ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios municipales, los de emergencias y las diferentes administraciones, para ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad y garantizar que vecinos y visitantes disfruten con tranquilidad y sin incidentes.

Habrá un dispositivo especial de seguridad durante estos días, que trabajará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de Protección Ciudadana para reforzar la prevención y asegurar el normal desarrollo de la programación.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, además, ha valorado positivamente la instalación y utilización de las cámaras de control de tráfico como herramienta para reforzar la seguridad.

La seguridad vial tendrá un papel relevante dentro del dispositivo, con medidas dirigidas a facilitar la circulación, así como prevenir situaciones de riesgo.

También se contará con un Equipo Violeta, destinado a ofrecer atención, información, acompañamiento y apoyo ante posibles casos de acoso, violencia sexual o cualquier otra conducta que vulnere la libertad y seguridad de las mujeres.

Desde el Ayuntamiento de Toro han recordado que la finalidad del operativo es prevenir, coordinar y actuar con rapidez, poniendo todos los medios disponibles al servicio de unas fiestas seguras.

"Toro quiere que estas fiestas sean días para disfrutar, convivir y celebrar, con la tranquilidad de contar con un dispositivo de seguridad preparado y coordinado para garantizar el bienestar de todos", ha señalado el alcalde.

Para el primer edil, "disfrutar de nuestras fiestas también significa hacerlo con responsabilidad y seguridad".