Toro redobla la seguridad por las fiestas de San Agustín 2026: más efectivos y prohibido el vidrio en la plaza de toros
Hará hincapié en la seguridad vial y tendrá un Equipo Violeta para casos de acoso o agresiones sexuales.
Más información: Toro vive de lleno un San Agustín repleto de tradición: "Nuestros maestros carroceros son una seña de identidad"
Toro (Zamora) ha celebrado este lunes, 17 de agosto, la Junta Local de Seguridad entre las distintas administraciones y organismos para coordinar el dispositivo y medidas necesarias para garantizar la seguridad en las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026.
De esta manera, la localidad contará con más efectivos durante estos días y prohibirá el acceso de vidrios a la plaza de toros, también se recomienda que no se lleve estos últimos a eventos que previsiblemente serán multitudinarios.
En la reunión, donde ha participado el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, se ha abordado la seguridad ciudadana, las emergencias y la seguridad vial.
De esta manera, se ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios municipales, los de emergencias y las diferentes administraciones, para ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad y garantizar que vecinos y visitantes disfruten con tranquilidad y sin incidentes.
Habrá un dispositivo especial de seguridad durante estos días, que trabajará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de Protección Ciudadana para reforzar la prevención y asegurar el normal desarrollo de la programación.
El subdelegado del Gobierno en la provincia, además, ha valorado positivamente la instalación y utilización de las cámaras de control de tráfico como herramienta para reforzar la seguridad.
La seguridad vial tendrá un papel relevante dentro del dispositivo, con medidas dirigidas a facilitar la circulación, así como prevenir situaciones de riesgo.
También se contará con un Equipo Violeta, destinado a ofrecer atención, información, acompañamiento y apoyo ante posibles casos de acoso, violencia sexual o cualquier otra conducta que vulnere la libertad y seguridad de las mujeres.
Desde el Ayuntamiento de Toro han recordado que la finalidad del operativo es prevenir, coordinar y actuar con rapidez, poniendo todos los medios disponibles al servicio de unas fiestas seguras.
"Toro quiere que estas fiestas sean días para disfrutar, convivir y celebrar, con la tranquilidad de contar con un dispositivo de seguridad preparado y coordinado para garantizar el bienestar de todos", ha señalado el alcalde.
Para el primer edil, "disfrutar de nuestras fiestas también significa hacerlo con responsabilidad y seguridad".