DIRECTO | Declarado un incendio de nivel 2 en Hermisende por amenaza seria a la población en La Tejera

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio forestal originado de madrugada en la localidad de La Tejera, dentro del término municipal de Hermisende (Zamora).

La decisión se ha adoptado a las 15:45 horas de este sábado, 15 de agosto, ante la amenaza seria que las llamas representan para la población y la necesidad de adoptar medidas de socorro o de protección de bienes.

El fuego, que permanece activo, se inició a las 05:40 horas de esta madrugada en la comarca de Puebla de Sanabria. Las causas que originaron las llamas permanecen por el momento bajo investigación.

Ante el incremento de la peligrosidad, los Bomberos de la Diputación de Zamora del parque de Rionegro del Puente se han desplazado de urgencia a la zona para colaborar en las labores de extinción, tal y como ha confirmado en sus redes sociales la propia intitución provincial.

El operativo de la Junta cuenta con cerca de una treintena de medios movilizados desde el inicio de la emergencia, manteniendo sobre el terreno a dos técnicos y seis agentes medioambientales y celadores al frente de los trabajos de contención.