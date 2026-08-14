El vínculo de Caja Rural de Zamora y Atlético Benavente renueva fuerzas para buscar el ascenso a Segunda División

Presentación del convenio de patrocinio del Club Atlético Benavente y Caja Rural de Zamora para la temporada 2026-2027. JL Leal Ical

Un año más, Caja Rural de Zamora y Club Atlético Benavente han renovado su acuerdo de colaboración que alargará una temporada más su estrecha vinculación.

Y todo ello con el objetivo de perseguir el tan ansiado ascenso a la Segunda División del fútbol sala español. "Ojalá pronto podamos estar celebrando", ha señalado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad financiera, Narciso Prieto.

En el acto de la firma también han estado presentes Ángel Mañanes, director del Club Atlético Benavente, y Óscar García Póveda, entrenador del primer equipo.

Para Prieto, el Atlético Benavente "es hoy el buque insignia del fútbol sala zamorano" y considera que es un "proyecto de club, territorio, familia, cantera y donde hay mucha gente en el entorno".

Precisamente, ha precisado que el club blanquiazul es "uno de los ejemplos claros de lo que tiene representar un proyecto deportivo en todos los órdenes", teniendo en cuenta la parte de la estructura, la deportiva y lo social.

En la actualidad, desde la categoría chupetes, para tres años, hasta la plantilla principal, el Club Atlético Benavente cuenta con 16 equipos. "Hemos seguido creciendo tanto en los equipos bases como en masa social y patrocinadores", ha celebrado Mañanes.

Con esta base, junto al apoyo de Caja Rural de Zamora, el objetivo de este año pasa por estar "arriba en la clasificación", con "una buena plantilla y uno de los mejores míster del país", ha destacado el director del club.

"Somos un sponsor que sabe lo que Benavente y la comarca necesita. Estamos encantados de que llevéis nuestra marca en el pecho", ha zanjado Narciso Prieto.