Denuncian que la planta de biogás de Peleas de Abajo opera con permiso autonómico en plena alerta de incendios

Maquinaria pesada trabajando en las labores de construcción de la Planta de Biogás de Peleas de Abajo (Zamora). Zamora En Pie.

La Federación 'Zamora en Pie' ha elevado una pública protesta ante el desarrollo de las obras de construcción de la planta de biogás en el municipio de Peleas de Abajo.

Según denuncia el colectivo social a través de un comunicado y la difusión de unos vídeos, los trabajos continúan ejecutándose a pesar de las severas restricciones e instrucciones dictadas por la Junta de Castilla y León para prevenir incendios forestales en la Comunidad durante la presente ola de riesgo extremo.

La plataforma asegura que han sido los propios vecinos de la zona quienes han trasladado su preocupación tras consultar la situación con el Seprona de la Guardia Civil.

Según les habría manifestado el instituto armado, la empresa promotora de la instalación cuenta con una autorización específica otorgada por la Junta autonómica para mantener la actividad en las obras.

Desde Zamora en Pie consideran que este permiso excepcional constituye un claro "agravio comparativo" frente al resto de la ciudadanía, afectando de lleno a agricultores, ganaderos y trabajadores de la zona que sí se ven obligados a paralizar sus labores en el campo o en el medio natural para acatar la normativa antiincendios.

Por todo ello, el colectivo ha exigido explicaciones urgentes a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Zamora y al Ayuntamiento de Peleas de Abajo para que aclaren los criterios bajo los cuales se ha concedido dicha exención.