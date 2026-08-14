El Ayuntamiento de Zamora culmina la reforma del entorno escolar del colegio Nuestra Señora del Rocío

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Obras del Ayuntamiento, Pablo Novo en el Colegio Ntra. Sra. del Rocío. Ayto. Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha concluido los trabajos de remodelación del entorno escolar del colegio Nuestra Señora del Rocío, una actuación que ha dispuesto de una inversión de 43.970 euros y que ha permitido peatonalizar y renovar por completo el acceso principal al centro educativo.

Una vez concluida esta obra, la instalación se convierte en el undécimo entorno escolar transformado en la capital zamorana dentro de la política municipal de movilidad segura.

Según explicó el concejal de Obras, Pablo Novo, la intervención ha transformado un ámbito con una configuración predominantemente asfaltada y orientada al tráfico rodado en una plaza peatonal pavimentada con baldosas y adoquines de diferentes colores.

Imagen del renovado colegio Ntra. Sra. del Rocío de Zamora. Ayto. Zamora.

Los materiales guardan continuidad estética con la reciente reforma de la avenida de Galicia.

A partir de ahora, la circulación de vehículos queda restringida exclusivamente a los accesos a garajes y necesidades del propio colegio mediante la colocación de bolardos fijos y extraíbles.

La zona se ha equipado con bancos de polietileno, papeleras y un mural de temática infantil en el acceso.

La actuación fue concebida a partir de un taller participativo previo realizado con la propia comunidad educativa del centro para trasladar sus necesidades al proyecto técnico.

El plan municipal de entornos escolares seguros continuará próximamente en el CEIP Juan XXIII, el duodécimo centro en sumarse al programa, cuyas obras se enmarcarán dentro del proyecto de renovación de aceras del barrio de San Lázaro, dotado con un presupuesto cercano al millón de euros.