Arde un camión en la A-66 a su paso por Morales del Vino y los vecinos del pueblo evitan que el fuego se propague al campo

Imagen del camión en llamas en la A-66 a su paso por Morales del Vino. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un camión que ha comenzado a arder en la A-66, a su paso por Morales del Vino (Zamora), ha propiciado momentos de tensión mientras que los vecinos del pueblo han comenzado a realizar rápidamente cortafuegos con tractores para evitar que las llamas se propagasen a la zona de campo, según fuentes presenciales.

Los hechos han ocurrido sobre las 20:00 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada avisando de que el vehículo se encontraba en el arcén del kilómetro 285 y se había originado un incendio.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de Medio Ambiente de la Junta, por su proximidad a una zona de vegetación, y a los Bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento.

El conductor del vehículo, afortunadamente, no ha resultado herido, por lo que no ha sido necesario avisar a los servicios sanitarios de Sacyl.

Según ha sabido este periódico, se han podido escuchar algunas explosiones, al parecer por el reventón de las ruedas ante el calor extremo del incendio.

Además, la carretera ha sido cortada al tráfico durante varios minutos, provocando importantes retenciones en este punto en plena operación salida del 15 de agosto.

Finalmente, a eso de las 21:00 horas, se ha reabierto la circulación al tráfico, aunque la normalidad tardará todavía en recuperarse.