Zamora simplifica su administración electrónica agrupando sus servicios digitales en un dominio único

El concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido Archivo.

El Consistorio agrupa plataformas como Línea Zamora, citas o la oferta de naturaleza bajo subdominios de zamora.es, aunque mantendrá las antiguas direcciones activas durante un periodo de transición. Más información: Zamora suministrará 1,5 millones de metros cúbicos de agua potable al año a los pueblos de su entorno

Hacer los trámites por internet con el Ayuntamiento de Zamora va a ser a partir de ahora un poco más fácil. El Consistorio ha decidido poner orden en sus plataformas digitales y ha reunido todas sus aplicaciones y páginas web bajo un único paraguas: el dominio oficial zamora.es.

La idea es que navegar por la administración electrónica no sea un laberinto y que cualquier vecino sepa de un vistazo que está en un sitio 100 % oficial y seguro.

El cambio busca simplificar el día a día a la hora de hacer gestiones.

Por ejemplo, la famosa app de 'Línea Zamora' pasa a ser linea.zamora.es, para pedir cita previa habrá que entrar en citas.zamora.es, las inscripciones de 'Apúntame' se mueven a apuntame.zamora.es y todo lo relacionado con el medio ambiente se consulta en naturaleza.zamora.es.

De este modo, todo queda recogido bajo la misma dirección institucional sin tener que volverse loco recordando nombres de páginas diferentes.

Para que nadie se quede colgado a mitad de un trámite ni haya sustos de acceso, el Ayuntamiento va a mantener durante un tiempo las direcciones antiguas funcionando a la vez que las nuevas.

Así, la transición será suave y dará tiempo a que los usuarios se acostumbren a las nuevas rutas.

Desde el municipio recuerdan que, si a alguien le surge cualquier duda o problema al intentar entrar en algún servicio durante estos días, los canales habituales de atención al ciudadano siguen estando disponibles para echar una mano.