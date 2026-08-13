El robot Da Vinci ha llegado para quedarse en Zamora: más de 200 pacientes intervenidos desde su puesta en marcha

Tres enfermeros trabajan con el Robot 'Da Vinci' en el Hospital de Zamora. JCyL

Los avances tecnológicos son uno de los aspectos más determinantes cuando hablamos de sanidad. Y, en este contexto, se mueve el robot Da Vinci, que desde su puesta en marcha en Zamora el 24 de febrero de 2025, ya han sido intervenidos un total de 213 pacientes.

Esta técnica de cirugía robótica poco invasiva ha permitido reducir las complicaciones postoperatorias y los tiempos de recuperación de los usuarios. Durante el primer semestre de 2026, el equipo ha permitido realizar 76 intervenciones, con una media de 24 operaciones al mes.

La inversión para implantar esta nueva tecnología en Zamora ha supuesto más de 1,6 millones de euros y su actividad ha ido evolucionando de forma progresiva y favorable durante estos primeros 16 meses de funcionamiento.

De esta manera, han mejorado los tiempos de preparación y colocación del robot, acortándose también los tiempos quirúrgicos globales. Unos datos que se suman a los beneficios asociados a la propia técnica, mucho menos invasiva que los métodos tradicionales.

Las 213 intervenciones en Zamora se distribuyen entre las tres especialidades que en la actualidad usan esta tecnología: 106 en Cirugía General, 59 en Urología y 48 en Ginecología.

En el ámbito de la Cirugía General, el sistema se ha utilizado en cirugía colorrectal, bariátrica, gástrica, pared abdominal compleja y hepatobiliopancreática.

En el caso de Ginecología, los beneficios se han traducido en aspectos como la ginecología general, oncología, reproductiva y uroginecología.

Por último, en Urología, los procedimientos con mayores ventajas han sido la nefrectomía parcial y total, la prostatectomía radical y la cistectomía, que a su vez se llevan a cabo con una menor pérdida de sangre y necesidad de hemoderivados.

Los procedimientos más sofisticados a través de la vía laparoscópica convencional han permitido reducir el número de procedimientos abiertos.

Los pacientes, además, han encontrado entre sus beneficios una menor morbilidad, menos dolor, una hospitalización más corta, un retorno más temprano al trabajo y mejores resultados cosméticos si se compara con la operación abierta.

Respecto a los profesionales, el sistema proporciona una visión tridimensional de alta definición, mayor destreza y precisión de la instrumentación robótica y libertad de manipulación.

Todo ello facilita maniobras laparoscópicas complejas y optimiza la visualización de las zonas en las que se debe intervenir.

En estos momentos, 11 profesionales del Complejo Asistencial de Zamora están acreditados para usar el robot Da Vinci, siendo tres de Urología, cuatro en Cirugía General y del Aparato Digestivo y otros cuatro en Ginecología.

Se prevé la incorporación progresiva de nuevos profesionales a medida que completen el periodo formativo reglado, con tres facultativos que comenzarán en breve su capacitación.

Entre los principales hitos alcanzados se encuentran, la conservación del paquete neurovascular en las prostatectomías radicales y la reconstrucción de la anastomosis uretrovesical sin fugas intraoperatorias, además de los beneficios generales asociados a una menor incidencia de complicaciones y una mejor recuperación tras las intervenciones.

El Complejo Asistencial de Zamora continuará ampliando la actividad de cirugía robótica mediante la incorporación de nuevos procedimientos.

Entre los objetivos previstos figuran técnicas de linfadenectomía pélvica, nefrectomía parcial transperitoneal o retroperitoneal, cistectomía radical y derivaciones intracorpóreas, además de cirugías reconstructivas y cirugía robótica del suelo pélvico.